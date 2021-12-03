Светская хроника за пятницу

"Манчестер Сити" лидирует в борьбе за Эрлинга Холанда. Криштиану Роналду может стать одноклубником Лионеля Месси. "Дерби" грозит ликвидация. Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

"Манчестер Сити" находится впереди очереди из клубов, претендующих на нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда. (Sports Illustrated)



Главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола сообщил Феррану Торресу, что не будет препятствовать переходу вингера в "Барселону". Сам игрок уже согласовал пятилетний контракт с каталонским клубом. (Mundo Deportivo)



Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду может перейти в ПСЖ, если Килиан Мбаппе покинет "Парк де Пренс". (El Nacional)



"Барселона" надеется заполучить нападающего "Юнайтед" Эдинсона Кавани уже в январе. (ESPN)



"Интер" и "Милан" хотят защитника "Юнайтед" Алекса Теллеса. (The Sun)



Агент нападающего Усмана Дембеле советует своему клиенту отказаться от нового контракта с "Барселоной" и рассмотреть предложения клубов вроде "Юнайтед" и "Ньюкасла". (Mundo Deportivo)



"Арсенал" вступил в борьбу с "Ювентусом" за нападающего "Фиорентины" Душана Влаховича. (Tuttosport)



Дарвин Нуньес из "Бенфики" является альтернативой Влаховичу для "Арсенала". (Daily Express)



"Мидлсбро" хочет арендовать нападающего "Арсенала" Фоларина Балогана. (Evening Standard)



"Ливерпуль" заинтересован в колумбийском вингере "Порту" Лукасе Диасе. (Marca)



Среди трансферных целей "Ньюкасла" на январь значатся Джесси Лингард, Росс Баркли, Натаниэль Филлипс, Джеймс Тарковски, Киран Триппьер и Харри Уинкс. (The Telegraph)



"Вест Хэм" проявляет интерес к защитнику "Сити" Натану Аке. (90min)



Другое



Хосеп Гвардиола может возглавить "Нью-Йорк Сити" после истечения своего контракта с "Манчестер Сити" в 2023 году. (90min)



"Дерби" находится под угрозой ликвидации. (Daily Mail)



Экс-полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен поддерживает форму со своим бывшим клубом "Оденсе". (BBC)