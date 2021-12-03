Рангник: "Ты не можешь отказать клубу вроде МЮ"

Временный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник заявил, что просто не мог отказать "красным дьяволам".

Получив разрешение на работу накануне, Рангник приступает к исполнению своих обязанностей в "Юнайтед". Ральф понимает, что его роль как тренера — временная, однако это его не отпугнуло.



"Когда клуб вроде "Манчестер Юнайтед" выходит на контакт с тобой и предлагает такую роль, ты не можешь отказаться".



"Это один из крупнейших, если не самый крупный клуб в мире. Это большой вызов, но я более чем счастлив работать с этой группой игроков".



"Естественно, я видел последние матчи, также из интереса я посмотрел матчи против "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед", поэтому я довольно неплохо представляю, что происходит в клубе".



"Главная цель для меня — просто сделать игру команды более сбалансированной. Вчера мы пропустили два гола, да и в среднем, если вы посмотрите, мы пропускаем по два гола за матч".



"Это просто чересчур. Такое не должно происходить в каждом матче. В футболе для меня важно минимизировать фактор случайности".



"В конце концов важно выигрывать футбольные матчи, и я очень амбициозен. Мы хотим провести как можно более успешный сезон. Прямо сейчас нам нужно быть реалистами. Разница между нами и первой тройкой велика. Но давайте посмотрим", — цитирует Рангника Sky Sports.



Также 63-летний немец признался, что похожую роль временного характера ему предлагал "Челси" в прошлом сезоне, увольняя Фрэнка Лэмпарда, однако он отказался.



"В то время, когда "Челси" установил контакт со мной, речь шла только о четырех месяцах, без каких-либо дальнейших перспектив".



"Здесь мы договорились о шести месяцах и затем двух годах в роли советника", — сообщил Рангник.