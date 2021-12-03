Анри раскритиковал Артету за замену Обамеянга

Легенда "Арсенала" Тьерри Анри раскритиковал главного тренера "канониров" Микеля Артету за замену своего капитана Пьер-Эмерика Обамеянга в матче против "Манчестер Юнайтед".

Обамеянг крайне невыразительно провел матч на "Олд Траффорд" накануне, продлив свою голевую засуху в Премьер-Лиге уже до пяти поединков.



На 79-й минуте Артета и вовсе заменил Пьер-Эмерика на Александра Лакасетта, и Анри находит это странным.



"Обамеянг твой капитан. Он твой бомбардир. Ты сам назначил его капитаном. И ты убираешь его за 15 минут до конца, уступая 3:2? Ты уступаешь 3:2 на выезде, тебе нужен гол, и ты убираешь с поля своего капитана, свой символ".



"Ты знаешь, что он может забивать голы, поэтому здесь что-то не в порядке", — сообщил Анри Amazon Prime.