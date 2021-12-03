Семь вещей, что мы узнали в 14-м туре

Предлагаем вашему вниманию обзор самых интересных и запоминающихся событий 14-го тура Премьер-Лиги.







"Ньюкасл" и "Норвич" хотели получить больше



Первый матч за "шесть очков" внизу таблицы состоялся на "Сент-Джеймс Парк". "Ньюкасл" был обязан побеждать, играя на своем поле в третьем матче после назначения Эдди Хау. Обязанность побеждать возникла перед "Норвичем" в процессе: когда соперник остался в меньшинстве на девятой минуте, гостям пришлось вести игру.



К этому команда Дина Смита оказалась не готова. "Ньюкасл" держался за результат, которого ему было мало, а реализованный пенальти Каллума Уилсона подарил хозяевам шанс на подвиг. "Норвич" ушел от поражения благодаря Теему Пукки, а разочарование в итоге накрыло обе команды — аутсайдеры хотели бы получить от очной встречи больше.



И если "Норвич" глобально удовлетворен серией из четырех матчей без поражений, то "Ньюкасл" ни разу не победил в стартовых 14 поединках. Появление Хау на качестве игры сказывается, но этого может быть мало. Ни одна команда не оставалась в Премьер-Лиге, пройдя такую дистанцию без побед.



Удача перешла на сторону "Челси"



"Уотфорд" подошел к пугающей серии матчей в своей лучшей форме в сезоне. За победой над "Манчестер Юнайтед" последовало поражение от "Лестера", но команду Клаудио Раньери его проблемы в обороне не отпугнули. На матч с "Челси" игроки "Уотфорда" вышли с верой в то, что им по силам играть на равных против лидеров чемпионата, даже не имея в составе Исмаилы Сарра.



Их вера была оправданной. Превосходная форма Эммануэля Денниса и Джошуа Кинга делает атаку главным оружием "Уотфорда". В открытом бою команда Раньери "Челси" не уступала, создав больше моментов и нанеся больше ударов по воротам. Это был не лучший вечер для гостей "Викаридж Роуд", которых провел к победе Мейсон Маунт с его голом и голевой передачей. Томас Тухель вынужденно признал, что на этот раз повезло его команде. "Уотфорд" играл на фоне "Челси" куда лучше "Манчестер Юнайтед", но остался ни с чем.



"Вест Хэму" никак не одолеть "Брайтон"



С момента выхода "Брайтона" в Премьер-Лигу "Вест Хэм" ни разу не побеждал "чаек". После двух подряд поражений команда Дэвида Мойеса подошла к игре с коллективом Грэма Поттера в не лучшей форме, но была как никогда близка к результату, упустив его на последней минуте.



"Брайтон" не был хуже "Вест Хэма", но у команды Мойеса было достаточно шансов, чтобы развить преимущество, добытое благодаря голу Томаша Соучека. В расточительности, правда, никто не сравнится с "Брайтоном". Обилие упущенных в последние недели моментов поставило под удар критиков Нила Мопе, но француз ответил очень вовремя — его удар через себя в концовке принес "Брайтону" ничейный результат.



Побеждать подопечным Поттера не удается с сентября, а семь ничьих в девяти матчах возвращают им титул самой миролюбивой команды.



Бенитес пережил худшее дерби Мерсисайда



Долгожданная встреча с "Ливерпулем" состоялась для Рафы Бенитеса в худший момент. "Эвертон" взял два очка в семи предыдущих матчах, забив в процессе только два гола. На самого результативного соперника в Премьер-Лиге "ириски" снова шли без Доминика Калверт-Левина и с надеждой, что атака "Ливерпуля" будет сдержаннее, чем в предыдущих матчах.



Надеяться на это было наивно. "Ливерпуль", обозленный после поражения от "Вест Хэма", продолжает забивать своим соперникам не меньше четырех голов. "Эвертон" стал новой жертвой, а Юрген Клопп признал эту победу лучшей для него на "Гудисон Парк". Бенитес пережил свое худшее мерсисайдское дерби, а болельщики "Эвертона" направили гнев не только на менеджера, но и на руководство клуба. Владелец "ирисок" Фархад Мошири на следующий день заверил, что работе Бенитеса ничего не угрожает, но в футболе все меняется быстро — и исправлять положение испанцу нужно в ближайшие недели.



"Астон Вилла" не была безнадежной против "Сити"



Джек Грилиш вернулся на "Вилла Парк" и вышел на замену во втором тайме, но на него сейчас обращают не так много внимания. То ли дело Стивен Джеррард. Он имел возможность стать первым менеджером "Виллы" в высшем дивизионе, выигравшем три стартовых поединка. Проблема была в сопернике: "Манчестер Сити" набрал ход и, казалось, снял вопрос о победителе до перерыва.



Преимущество 2:0 с чудо-голом Бернарду Силвы могло не оставить хозяевам шансов. Но команда Стивена Джеррарда вернулась в игру на старте второго тайма, после чего заставила "Сити" серьезно понервничать. "Вилла" перевернула ход встречи и была близка к тому, чтобы сравнять счет. Гвардиола признал в Джеррарде топ-тренера, болельщики же "Виллы" пока признают в нем того, кто сумел быстро мобилизовать команду. Свое первое поражение в Премьер-Лиге Джеррард потерпел в игре с чемпионом, против которого его команда не была безнадежной — особенно на фоне последних соперников.



Перерыв пошел "Тоттенхэму" не пользу



Не сыграв в воскресенье с "Бернли" из-за снегопада, Антонио Конте имел больше времени для подготовки команды к игре с "Брентфордом". "Шпоры", сенсационно провалившись в Словении, нуждались в реакции — равно как и в первых очках в лондонских дерби в этом сезоне.



"Тоттенхэм" провел свой лучший поединок под руководством Конте. С первых минут хозяева закрыли соперника не его половине за счет отличной работы без мяча и быстрых выпадов. У "Брентфорда" ничего не получалось во владении, а "Тоттенхэм" старался завершать каждую атаку обостряющим прострелом в штрафную. Гол Каньоса в свои ворота дал "шпорам" преимущество, которое они во втором тайме закрепили образцовой контратакой и точным ударом Сона.



Под руководством Конте "Тоттенхэм" в чемпионате еще не проигрывал, но в четверг команда впервые произвела однозначно хорошее впечатление.



Рекорды Роналду еще приносят пользу МЮ



Ральф Рангник с опозданием получил разрешение на работу в Англии и за игрой против "Арсенала" новый тренер "Манчестер Юнайтед" наблюдал с трибун. Как выяснилось впоследствии, встреча стала последней для Майка Кэррика в клубе: бывший полузащитник "Юнайтед" покидает "Олд Траффорд". Свой короткий период во главе команды Кэррик провел отлично, закрепив эти десять дней победой над "Арсеналом".



"Юнайтед" пропустил быстрый (и нелепый) гол от Смит-Роу, но манкунианцы, игравшие в предыдущих встречах по удобному результату, теперь проявили характер. Героем вечера стал Роналду. Вернувшись в основной состав, португалец забил дважды и достиг отметки в 800 голов за карьеру. Новое достижение принесло прямую пользу команде. В Премьер-Лиге это пока были важнейшие голы для Роналду, позволяющие МЮ перейти в руки нового тренера на фоне положительных результатов.



В другой день "Арсенал" мог бы взять очки в такой встрече, но на деле команда Микеля Артеты снова осталась ни с чем в большой игре.



Иван Громиков специально для FAPL.ru