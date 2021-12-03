Ширер считает, что Де Хеа сам виноват в голе Смит-Роу

Давид Де Хеа Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер считает, что голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа сам виноват в пропущенном от Эмиля Смит-Роу голе в матче против "Арсенала".

Счет в матче Премьер-Лиги на "Олд Траффорд" накануне был открыт после того, как Смит-Роу дальним ударом поразил пустые ворота, пока Де Хеа лежал на газоне.

Давид остался лежать после того, как его задел свой партнер по команде Фред при розыгрыше углового, и Ширер не может оправдать действия испанского голкипера.

"Это гол, потому что я не увидел и не услышал свистка рефери. Я не увидел серьезного фола на голкипере, и этот гол на его совести".

"Не думаю, что я чересчур строг. Не думаю, что игра так уж сильно изменилась, что заслуживала свистка. Такое случается в каждом матче — кто-нибудь может наступить на твою стопу и лодыжку".

"Он упал так, словно ему все равно, где находится мяч. Да, это было больно, но я не думаю, что ему стоило валяться таким образом".

"Спустя минуту он в любом случае поднялся на ноги, так что боль не была такой уж сильной", — сообщил Ширер Amazon Prime.


Метки Арсенал, Де Хеа, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Ширер

Автор mihajlo   

Дата 03.12.2021 11:00

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  1. avfc10 03.12.2021 11:48 # avfc10
    Я скорее не понимал возмущения Фреда. Он наступил и он же больше всех был недоволен, чудак такой

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  2. chelsiukpro 03.12.2021 11:47 # chelsiukpro
    Дехуй лох сам не видел что это свой наступил на пальцы.... надо было доигрывать эпизод а не валятся скорчившись надеясь на свисток арбитра! Честно я первый раз увидел такую в футболе ситуацию с взятием ворот! Смит Роу самый халявный мяч забил!

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  3. vals1702 03.12.2021 11:45 # vals1702
    симулянт

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