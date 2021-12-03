Ширер считает, что Де Хеа сам виноват в голе Смит-Роу

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер считает, что голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа сам виноват в пропущенном от Эмиля Смит-Роу голе в матче против "Арсенала".

Счет в матче Премьер-Лиги на "Олд Траффорд" накануне был открыт после того, как Смит-Роу дальним ударом поразил пустые ворота, пока Де Хеа лежал на газоне.



Давид остался лежать после того, как его задел свой партнер по команде Фред при розыгрыше углового, и Ширер не может оправдать действия испанского голкипера.



"Это гол, потому что я не увидел и не услышал свистка рефери. Я не увидел серьезного фола на голкипере, и этот гол на его совести".



"Не думаю, что я чересчур строг. Не думаю, что игра так уж сильно изменилась, что заслуживала свистка. Такое случается в каждом матче — кто-нибудь может наступить на твою стопу и лодыжку".



"Он упал так, словно ему все равно, где находится мяч. Да, это было больно, но я не думаю, что ему стоило валяться таким образом".



"Спустя минуту он в любом случае поднялся на ноги, так что боль не была такой уж сильной", — сообщил Ширер Amazon Prime.