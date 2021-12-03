Шерингем опасается, что игроки МЮ не будут слушаться Рангника

Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Тедди Шерингем опасается, что игроки "красных дьяволов" не будут слушаться Ральфа Рангника из-за его временного статуса.

Проведя свои три матча после увольнения Оле Гуннара Сульшра, теперь Майкл Кэррик передает первую команду Рангнику, который будет тренировать "Юнайтед" до конца сезона.



Такое поведение "Юнайтед" вызывает недоумение у Шерингема. Тедди предпочел бы, чтобы "дьяволы" сразу назначили постоянного тренера.



"Вся эта история с тем, чтобы сделать Майкла Кэррика временным тренером, а на следующие шесть месяцев назначить другого временного тренера, просто является абсурдом для клуба вроде "Манчестер Юнайтед". А еще говорят, что он (Рангник) может остаться, если хорошо себя проявит".



"Я нахожу очень странным то, что происходит сейчас. Хотелось бы думать, что они знают, кого хотят назначить, и лишь ждут правильного человека. Но разговоры о том, что Рангник может получить эту работу на постоянной основе, производят на тебя впечатление, словно они в некоторой неопределенности".



"Игроки знают, что ты пробудешь здесь только шесть месяцев. И если он не очарует их в первые две недели, то игроки не будут потеть на тренировках — в их глазах будет бессмысленно чересчур стараться, потому что через шесть месяцев ты все равно уйдешь".



"Если он скажет тебе идти разминаться, ты ответишь: "Я не пойду разминаться. Я здесь пробуду дольше, чем ты, дружище". Вы же знаете футболистов. Атмосфера станет враждебной".



"Я просто нахожу странной эту ситуацию в данный момент", — сообщил Шерингем talkSPORT.