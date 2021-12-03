Лэмпард: "Я хочу работать. Я готов работать"

Бывший наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что готов вернуться к тренерской работе.

В следующем месяце будет ровно год, как Лэмпард был уволен из "Челси". За это время Фрэнк отклонил уже несколько предложений, но лишь потому, что находится в поисках подходящего варианта.



"Я хочу работать. Я готов работать".



"Я наслаждался некоторыми вещами, находясь вне игры. Это позволило мне посмотреть с различных точек зрения. Я смог многое обдумать, чтобы в будущем использовать это как план. Теперь я готов работать, я в предвкушении, и я скучаю по работе".



"У меня уже были кое-какие предложения — вскоре после ухода из "Челси" и затем летом. Я разговаривал с парой клубов, но кое-что не казалось мне правильным".



"Я не хочу, чтобы это прозвучало так, словно я чересчур избирателен. Вакансия возникает в силу какой-то причины — из-за плохих результатов, проблем с составом, еще чего-нибудь. Я не боюсь этого".



"К счастью, я в том положении, когда хочу работать, но не так, что я отчаянно хочу работать", — цитирует Лэмпарда Evening Standard.