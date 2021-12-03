Лэмпард: "Я хочу работать. Я готов работать"
Бывший наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что готов вернуться к тренерской работе.
В следующем месяце будет ровно год, как Лэмпард был уволен из "Челси". За это время Фрэнк отклонил уже несколько предложений, но лишь потому, что находится в поисках подходящего варианта.
"Я хочу работать. Я готов работать".
"Я наслаждался некоторыми вещами, находясь вне игры. Это позволило мне посмотреть с различных точек зрения. Я смог многое обдумать, чтобы в будущем использовать это как план. Теперь я готов работать, я в предвкушении, и я скучаю по работе".
"У меня уже были кое-какие предложения — вскоре после ухода из "Челси" и затем летом. Я разговаривал с парой клубов, но кое-что не казалось мне правильным".
"Я не хочу, чтобы это прозвучало так, словно я чересчур избирателен. Вакансия возникает в силу какой-то причины — из-за плохих результатов, проблем с составом, еще чего-нибудь. Я не боюсь этого".
"К счастью, я в том положении, когда хочу работать, но не так, что я отчаянно хочу работать", — цитирует Лэмпарда Evening Standard.
03.12.2021 09:00
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Если бы не синее зашкварое пятно на всей его карьере, возможно Рагник и взял бы его в помощники своего ассистента
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Песчаный карьер - 2 человека!
Уборка улиц - 3 человека!
А на тебя, псина, персональный наряд на все 15 суток!
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Тут уж действительно нужно быть избирательным возглавить подливерное гавно после клоппа, который скоро уже на выход ну такое себе, испортит свое реноме
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Лэмпард: "Гав!"
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В МЮ его
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