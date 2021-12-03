Лэмпард: "Я хочу работать. Я готов работать"

Фрэнк Лэмпард Бывший наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что готов вернуться к тренерской работе.

В следующем месяце будет ровно год, как Лэмпард был уволен из "Челси". За это время Фрэнк отклонил уже несколько предложений, но лишь потому, что находится в поисках подходящего варианта.

"Я хочу работать. Я готов работать".

"Я наслаждался некоторыми вещами, находясь вне игры. Это позволило мне посмотреть с различных точек зрения. Я смог многое обдумать, чтобы в будущем использовать это как план. Теперь я готов работать, я в предвкушении, и я скучаю по работе".

"У меня уже были кое-какие предложения — вскоре после ухода из "Челси" и затем летом. Я разговаривал с парой клубов, но кое-что не казалось мне правильным".

"Я не хочу, чтобы это прозвучало так, словно я чересчур избирателен. Вакансия возникает в силу какой-то причины — из-за плохих результатов, проблем с составом, еще чего-нибудь. Я не боюсь этого".

"К счастью, я в том положении, когда хочу работать, но не так, что я отчаянно хочу работать", — цитирует Лэмпарда Evening Standard.


Метки Лэмпард, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 03.12.2021 09:00

Количество просмотров Просмотров: 709

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. heyoung 03.12.2021 10:00 # heyoung
    Если бы не синее зашкварое пятно на всей его карьере, возможно Рагник и взял бы его в помощники своего ассистента

    (ответить)

  2. chop 03.12.2021 09:58 # chop
    Песчаный карьер - 2 человека!
    Уборка улиц - 3 человека!

    А на тебя, псина, персональный наряд на все 15 суток!

    (ответить)

  3. meshuggah 03.12.2021 09:44 # meshuggah
    Тут уж действительно нужно быть избирательным возглавить подливерное гавно после клоппа, который скоро уже на выход ну такое себе, испортит свое реноме

    (ответить)

  4. vyrentz 03.12.2021 09:25 # vyrentz
    Лэмпард: "Гав!"

    (ответить)

  5. recyjoed 03.12.2021 09:25 # recyjoed
    В МЮ его

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: