"Арсенал" хочет взять Калверт-Левина на место Лакасетта

Доминик Калверт-Левин "Арсенал" избрал нападающего "Эвертона" Доминика Калверт-Левина в качестве своей приоритетной цели на замену Александру Лакасетту.

Контракт Лакасетта с зарплатой в 200 тысяч фунтов в неделю истекает в конце этого сезона, и 30-летний француз, как ожидается, не получит новой сделки от "канониров".

Дополнительно к покупке нападающего "Арсенал" подталкивает вероятный уход Эдди Нкетиа и затяжной спад Пьер-Эмерика Обамеянга.

Как утверждает Daily Mail, лондонский клуб уже начал готовиться к жизни без Лакасетта, устремив свой взор на Калверт-Левина, который начал этот сезон с трех голов в трех матчах, но затем угодил в лазарет.

В "Эвертоне" у Доминика есть контракт до 2025 года, поэтому "Арсеналу" придется выложить около 60 млн. фунтов, чтобы "ириски" согласились отпустить 24-летнего игрока сборной Англии.


Метки Арсенал, Калверт-Левин, Лакасетт, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 03.12.2021 08:00

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  1. easports 03.12.2021 08:34 # easports
    Хороший выбор. Молодая основа минимум на 5-7 лет будет готова. На подмену после Обамы надо взять еще кого нить потом. Или Мартинелли наигрывать уже.

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