"Арсенал" хочет взять Калверт-Левина на место Лакасетта

"Арсенал" избрал нападающего "Эвертона" Доминика Калверт-Левина в качестве своей приоритетной цели на замену Александру Лакасетту.

Контракт Лакасетта с зарплатой в 200 тысяч фунтов в неделю истекает в конце этого сезона, и 30-летний француз, как ожидается, не получит новой сделки от "канониров".



Дополнительно к покупке нападающего "Арсенал" подталкивает вероятный уход Эдди Нкетиа и затяжной спад Пьер-Эмерика Обамеянга.



Как утверждает Daily Mail, лондонский клуб уже начал готовиться к жизни без Лакасетта, устремив свой взор на Калверт-Левина, который начал этот сезон с трех голов в трех матчах, но затем угодил в лазарет.



В "Эвертоне" у Доминика есть контракт до 2025 года, поэтому "Арсеналу" придется выложить около 60 млн. фунтов, чтобы "ириски" согласились отпустить 24-летнего игрока сборной Англии.