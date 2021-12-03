"Арсенал" хочет взять Калверт-Левина на место Лакасетта
"Арсенал" избрал нападающего "Эвертона" Доминика Калверт-Левина в качестве своей приоритетной цели на замену Александру Лакасетту.
Контракт Лакасетта с зарплатой в 200 тысяч фунтов в неделю истекает в конце этого сезона, и 30-летний француз, как ожидается, не получит новой сделки от "канониров".
Дополнительно к покупке нападающего "Арсенал" подталкивает вероятный уход Эдди Нкетиа и затяжной спад Пьер-Эмерика Обамеянга.
Как утверждает Daily Mail, лондонский клуб уже начал готовиться к жизни без Лакасетта, устремив свой взор на Калверт-Левина, который начал этот сезон с трех голов в трех матчах, но затем угодил в лазарет.
В "Эвертоне" у Доминика есть контракт до 2025 года, поэтому "Арсеналу" придется выложить около 60 млн. фунтов, чтобы "ириски" согласились отпустить 24-летнего игрока сборной Англии.
03.12.2021 08:00
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Хороший выбор. Молодая основа минимум на 5-7 лет будет готова. На подмену после Обамы надо взять еще кого нить потом. Или Мартинелли наигрывать уже.
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