Артета: "Мы заслуживали больше"
Наставник "Арсенала" Микель Артета считает, что его команда не заслуживала поражение от "Манчестер Юнайтед".
В четверг вечером "Арсенал" уступил на "Олд Траффорд" со счетом 2:3, хотя именно "канониры" открыли счет в этом матче Премьер-Лиги.
Артета расстроен, что "Арсенал" позволил сопернику забить трижды, но в то же время чувствует, что его команда прибавила относительно недавнего поражения 4:0 в гостях у "Ливерпуля".
"Если ты пропускаешь три гола на "Олд Траффорд", сложно рассчитывать на положительный результат. Я расстроен пропущенными голами".
"Мы проделали большой путь с матча на "Энфилде". Нам удавалось контролировать игру более продолжительными отрезками".
"Мы контролировали игру и создавали моменты, но при счете 2:2 нужно было продолжать в том же духе для достижения победы".
"Мне понравились многие вещи в матче. Мне понравились индивидуальные действия игроков. Когда ты забиваешь дважды на "Олд Траффорд", то надеешься уехать не с пустыми руками, так что жаль, но это наша вина".
"Если вы посмотрите игру, то скажете, что мы заслуживали больше. Однако мы проиграли, и так бывает, учитывая уровень соперника", — цитирует Артету Evening Standard.
03.12.2021 07:00
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