Артета: "Мы заслуживали больше"

Наставник "Арсенала" Микель Артета считает, что его команда не заслуживала поражение от "Манчестер Юнайтед".

В четверг вечером "Арсенал" уступил на "Олд Траффорд" со счетом 2:3, хотя именно "канониры" открыли счет в этом матче Премьер-Лиги.



Артета расстроен, что "Арсенал" позволил сопернику забить трижды, но в то же время чувствует, что его команда прибавила относительно недавнего поражения 4:0 в гостях у "Ливерпуля".



"Если ты пропускаешь три гола на "Олд Траффорд", сложно рассчитывать на положительный результат. Я расстроен пропущенными голами".



"Мы проделали большой путь с матча на "Энфилде". Нам удавалось контролировать игру более продолжительными отрезками".



"Мы контролировали игру и создавали моменты, но при счете 2:2 нужно было продолжать в том же духе для достижения победы".



"Мне понравились многие вещи в матче. Мне понравились индивидуальные действия игроков. Когда ты забиваешь дважды на "Олд Траффорд", то надеешься уехать не с пустыми руками, так что жаль, но это наша вина".



"Если вы посмотрите игру, то скажете, что мы заслуживали больше. Однако мы проиграли, и так бывает, учитывая уровень соперника", — цитирует Артету Evening Standard.