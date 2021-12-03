Артета: "Мы заслуживали больше"

Микель Артета Наставник "Арсенала" Микель Артета считает, что его команда не заслуживала поражение от "Манчестер Юнайтед".

В четверг вечером "Арсенал" уступил на "Олд Траффорд" со счетом 2:3, хотя именно "канониры" открыли счет в этом матче Премьер-Лиги.

Артета расстроен, что "Арсенал" позволил сопернику забить трижды, но в то же время чувствует, что его команда прибавила относительно недавнего поражения 4:0 в гостях у "Ливерпуля".

"Если ты пропускаешь три гола на "Олд Траффорд", сложно рассчитывать на положительный результат. Я расстроен пропущенными голами".

"Мы проделали большой путь с матча на "Энфилде". Нам удавалось контролировать игру более продолжительными отрезками".

"Мы контролировали игру и создавали моменты, но при счете 2:2 нужно было продолжать в том же духе для достижения победы".

"Мне понравились многие вещи в матче. Мне понравились индивидуальные действия игроков. Когда ты забиваешь дважды на "Олд Траффорд", то надеешься уехать не с пустыми руками, так что жаль, но это наша вина".

"Если вы посмотрите игру, то скажете, что мы заслуживали больше. Однако мы проиграли, и так бывает, учитывая уровень соперника", — цитирует Артету Evening Standard.


Метки Арсенал, Артета, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 03.12.2021 07:00

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  1. sayanara 03.12.2021 07:16 # sayanara
    Хуев в очко ты заслужил больше, любитель принимать

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  2. uyga 03.12.2021 07:12 # uyga
    залупу за воротник заслужил ты гелевый мудила

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