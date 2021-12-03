Дубль Роналду помог МЮ победить "Арсенал"
Дубль Криштиану Роналду помог "Манчестер Юнайтед" одержать победу в домашних стенах над "Арсеналом" — 3:2.
В стартовом составе "красных дьяволов" появились Харри Магуайр, Диогу Далот и Криштиану Роналду, заменив Эрика Байи, Аарона Ван-Биссаку и Неманью Матича относительно 1:1 с "Челси".
Главный тренер "канониров" Микель Артета выпустил с первых минут Мохамеда Эльнени и Габриэля Мартинелли, которые заменили Альбера Самби Локонгу и Букайо Сака.
"Арсенал" очень агрессивно начал матч. Удар Пьер-Эмерика Обамеянга был заблокирован, а Маркус Рэшфорд едва не совершил автогол.
"Юнайтед" выдержал этот стартовый натиск и отодвинул игру от своих ворот... После чего пропустил. Это случилось на 13-й минуте, когда Эмиль Смит-Роу ударом с дистанции поразил пустые ворота — 0:1. А опустели ворота после того, как Фред случайно наступил своему голкиперу Давиду Де Хеа на голеностоп.
Засчитанный гол возмутил "дьяволов", которые активизировались и перехватили инициативу. Теперь уже "Арсенал" был вынужден обороняться, но делал это достойно. Если кто и таил в себе опасность для "канониров", то это Роналду, который однажды размял Аарона Рамсдейла, а также попытался пробить в падении через себя.
На 38-й минуте гости могли наказать увлекшегося атаками соперника, однако Мартинелли промахнулся мимо свободного угла ворот со средней дистанции.
"Арсенал" слишком прижимался к своим воротам и незадолго до перерыва за это поплатился. Джейдон Санчо с левого фланга нашел в штрафной Фреда, а топ передал мяч под удар Бруну Фернандешу — 1:1.
Второй тайм начался с сейва Де Хеа после удара головой Габриэля, на что Рамсдейл ответил спасением после выстрела с острого угла Роналду.
А на 52-й минуте Роналду все-таки отличился. Криштиану пробил в касание из центра штрафной после передачи с правого края площадки от Рэшфорда — 2:1.
Однако вели в счете "дьяволы" менее трех минут. Открывшись на правом фланге, Мартинелли получил мяч, после чего покатил под удар для Мартина Эдегора — 2:2.
Команды продолжили играть в открытый футбол, отвечая атакой на атаку. Так было до 65-й минуты, когда Фред упал в штрафной "Арсенала". Изначально рефери Мартин Аткинсон не увидел фола, но после обращения к VAR назначил пенальти, и Роналду ударом по центру вывел хозяев вперед — 3:2.
Далее "Юнайтед" предпочел закрыться и стал оборонять свое преимущество. "Канониры" рисковали, но реальных моментов кроме отраженного Де Хеа удара Обамеянга не создали.
"Юнайтед" в хорошем настроении начинает работу с Ральфом Рангником, одержав победу не только благодаря Роналду — по ходу матча Фред превратился из злодея в героя, отметившись результативной передачей и заработанным пенальти.
"Манчестер Юнайтед" — "Арсенал". Отчет о матче
03.12.2021 01:10
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Последние комментарии:
Муму как обычно клуб пидарасов
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Самое крутое конечно - это то, как Роналду переживает за результат. Сначала не хочет уходить с поля, чтобы просто досмотреть, потом бежит в раздевалку, чтобы быстрее успеть к монитору. И на этом фоне насколько же наплевать на футбол Месси, на лице которого каждый раз читается только "можно я уже домой пойду?"
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Блеа все так старались оставить карлика, а он взял и ушел
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Камент не мой, но я очень согласен:
"А представляете, как бы мы сейчас уважительно относились к Сульшеру, если бы он трезво оценил свои тренерские способности и покинул бы клуб в конце сезона 2018/19? Но одержимость стать "новым Фергюсоном" превратила его в посмешище...
Я действительно проникся сегодняшним ходом Майкла покинуть клуб. До этого момента считал его тупым приспособленцем. Считал, что он без смазки войдёт в штаб Рангника, а потом в штаб условных Пакета, Тен Хага и т.д. и т.п, пока бы не добился статуса носителя ДНК, и не провозгласился бы "новым Фергюсоном". Рад, что я ошибался.
И знаете, что ещё три? Три матча без поражений у Майкла Каррика! RESPECT, RESPECT, RESPECT"
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Норм матч, весь интересный. Рон дубль, круто старичок! И ладно победили, молодцы, Гвайер на удивление классно отыграл. Майк Кэррик уходит, удачи! Начинается новый Манчестер Юнайтед!
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рамсдейл допизделся, Ронни присунул ему парочку.
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Римса с победой! Эхехехехе))
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Пожелаем Каррику удачи на новом месте. Ушла легенда во времена которой всякие ломбарды и сливы жи смотрелись нелепо. Спасибо за 15 лет в клубе, 5 АПЛ, ЛЧ и другие чашки которых уже сразу не пересчитать.
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Каррик принес больше пользы МЮ будучи временным тренером, чем за всю игровую карьеру
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Лондонские евнухи, до чего жалкий клуб
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Заднеприводным даже пидорский гол не помог.
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В принципе и те, и другие могут быть довольны: и Юнайтед выигрыл, и гейгунерам в дупло присунули
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а что бы Каррику не дать попробовать порулить? не понимаю
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Ваш жизненный путь ебал!!!
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И накуя Рангника назначили, когда Каррик так весьма недурно справляется.
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Ну Каррик хоть не оплошал за три матча. А арсенал.. ну это арсенал
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Арсенал нулячий и трусливый, но двушку МЮ таки отгрузил
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гелевая дура радуется, что в гонке бомбардиров догнала Эммануэля Денниса, ахахаха, ору)))
кристина дырялду=ноунейм из Уотфорда
вот реальный уровень этой пенальтистки и замыкательницы в пустые ворота
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Збс, пускай ггшники опять лезут в свою пещеру, а то вонять мусором начало на фапле. Так хоть проветрится
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Карикбол
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