Дубль Роналду помог МЮ победить "Арсенал"

Дубль Криштиану Роналду помог "Манчестер Юнайтед" одержать победу в домашних стенах над "Арсеналом" — 3:2.

В стартовом составе "красных дьяволов" появились Харри Магуайр, Диогу Далот и Криштиану Роналду, заменив Эрика Байи, Аарона Ван-Биссаку и Неманью Матича относительно 1:1 с "Челси".



Главный тренер "канониров" Микель Артета выпустил с первых минут Мохамеда Эльнени и Габриэля Мартинелли, которые заменили Альбера Самби Локонгу и Букайо Сака.



"Арсенал" очень агрессивно начал матч. Удар Пьер-Эмерика Обамеянга был заблокирован, а Маркус Рэшфорд едва не совершил автогол.



"Юнайтед" выдержал этот стартовый натиск и отодвинул игру от своих ворот... После чего пропустил. Это случилось на 13-й минуте, когда Эмиль Смит-Роу ударом с дистанции поразил пустые ворота — 0:1. А опустели ворота после того, как Фред случайно наступил своему голкиперу Давиду Де Хеа на голеностоп.



Засчитанный гол возмутил "дьяволов", которые активизировались и перехватили инициативу. Теперь уже "Арсенал" был вынужден обороняться, но делал это достойно. Если кто и таил в себе опасность для "канониров", то это Роналду, который однажды размял Аарона Рамсдейла, а также попытался пробить в падении через себя.



На 38-й минуте гости могли наказать увлекшегося атаками соперника, однако Мартинелли промахнулся мимо свободного угла ворот со средней дистанции.



"Арсенал" слишком прижимался к своим воротам и незадолго до перерыва за это поплатился. Джейдон Санчо с левого фланга нашел в штрафной Фреда, а топ передал мяч под удар Бруну Фернандешу — 1:1.



Второй тайм начался с сейва Де Хеа после удара головой Габриэля, на что Рамсдейл ответил спасением после выстрела с острого угла Роналду.



А на 52-й минуте Роналду все-таки отличился. Криштиану пробил в касание из центра штрафной после передачи с правого края площадки от Рэшфорда — 2:1.



Однако вели в счете "дьяволы" менее трех минут. Открывшись на правом фланге, Мартинелли получил мяч, после чего покатил под удар для Мартина Эдегора — 2:2.



Команды продолжили играть в открытый футбол, отвечая атакой на атаку. Так было до 65-й минуты, когда Фред упал в штрафной "Арсенала". Изначально рефери Мартин Аткинсон не увидел фола, но после обращения к VAR назначил пенальти, и Роналду ударом по центру вывел хозяев вперед — 3:2.



Далее "Юнайтед" предпочел закрыться и стал оборонять свое преимущество. "Канониры" рисковали, но реальных моментов кроме отраженного Де Хеа удара Обамеянга не создали.



"Юнайтед" в хорошем настроении начинает работу с Ральфом Рангником, одержав победу не только благодаря Роналду — по ходу матча Фред превратился из злодея в героя, отметившись результативной передачей и заработанным пенальти.



"Манчестер Юнайтед" — "Арсенал". Отчет о матче