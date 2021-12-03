"Тоттенхэм" победил "Брентфорд"
"Тоттенхэм" отпраздновал домашнюю победу 2:0 против новичка Премьер-Лиги "Брентфорда".
По сравнению с победой 2:1 над "Лидсом" 21 ноября в стартовом составе "шпор" произошло два изменения. Давинсон Санчес появился вместо Яфета Танганги, Оливер Скипп — вместо Харри Уинкса.
Наставник "пчел" Томас Франк выпустил тех же 11 игроков, что и на победный матч против "Эвертона" (1:0).
Первый опасный момент в матче создали хозяева. Это Лукас Моура ударом с острого угла проверил на бдительность голкипера гостей Альваро Фернандеса.
"Тоттенхэм" выглядел лучше в начале матча, а на 12-й минуте открыл счет. Сон Хен Мин навесил с левого фланга на линию вратарской, откуда Серхи Каньос, сражаясь на втором этаже с Беном Дэвисом, совершил автогол — 1:0.
В остатке первого тайма можно отметить лишь отраженный Фернандесом удар Сона с дистанции. "Шпоры" играли довольно средне, но "Брентфорд" — еще хуже.
Второй тайм хозяева начали с явным намерением сделать счет комфортным, но Харри Кейн не реализовал выход один на один, а Пьер-Эмиль Хейбьерг не попал в створ с острого угла.
"Пчелы" оставались все такими же беспомощными и на 65-й минуте, наконец, пропустили второй гол. Серхио Регилон, поддерживая быструю атаку своей команды, выдал роскошную передачу к дальней штанге, откуда Сон пробил в касание — 2:0.
В концовке "Брентфорд" чуть осмелел, но реальных моментов у ворот Уго Льориса практически не создал.
"Тоттенхэм" одержал справедливую победу, хотя и не показал ничего выдающегося. "Брентфорд" был очень плох.
"Тоттенхэм" — "Брентфорд". Отчет о матче
03.12.2021 00:25
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Манков с победой. Артете - неуд. Обаме - кол
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артета все
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Обама чмырь
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обама превратился в Баженова там или Адамова. просто пздц что с габонцем стало
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дай пенальти хуила ебаная
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скамовские потаскухи, как обычно, насосали на пенальти...
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аткин пидорас
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После Ливерпуля такие матчи не заходят вообще
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Эдегор
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Марти
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Кристина
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А что если реально КОРОЛЬХЭМ вернётся и кровь всех хейтеров прольётся?
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