"Тоттенхэм" победил "Брентфорд"

"Тоттенхэм" отпраздновал домашнюю победу 2:0 против новичка Премьер-Лиги "Брентфорда".

По сравнению с победой 2:1 над "Лидсом" 21 ноября в стартовом составе "шпор" произошло два изменения. Давинсон Санчес появился вместо Яфета Танганги, Оливер Скипп — вместо Харри Уинкса.



Наставник "пчел" Томас Франк выпустил тех же 11 игроков, что и на победный матч против "Эвертона" (1:0).



Первый опасный момент в матче создали хозяева. Это Лукас Моура ударом с острого угла проверил на бдительность голкипера гостей Альваро Фернандеса.



"Тоттенхэм" выглядел лучше в начале матча, а на 12-й минуте открыл счет. Сон Хен Мин навесил с левого фланга на линию вратарской, откуда Серхи Каньос, сражаясь на втором этаже с Беном Дэвисом, совершил автогол — 1:0.



В остатке первого тайма можно отметить лишь отраженный Фернандесом удар Сона с дистанции. "Шпоры" играли довольно средне, но "Брентфорд" — еще хуже.



Второй тайм хозяева начали с явным намерением сделать счет комфортным, но Харри Кейн не реализовал выход один на один, а Пьер-Эмиль Хейбьерг не попал в створ с острого угла.



"Пчелы" оставались все такими же беспомощными и на 65-й минуте, наконец, пропустили второй гол. Серхио Регилон, поддерживая быструю атаку своей команды, выдал роскошную передачу к дальней штанге, откуда Сон пробил в касание — 2:0.



В концовке "Брентфорд" чуть осмелел, но реальных моментов у ворот Уго Льориса практически не создал.



"Тоттенхэм" одержал справедливую победу, хотя и не показал ничего выдающегося. "Брентфорд" был очень плох.



"Тоттенхэм" — "Брентфорд". Отчет о матче