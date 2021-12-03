"Тоттенхэм" победил "Брентфорд"

Сон Хен Мин "Тоттенхэм" отпраздновал домашнюю победу 2:0 против новичка Премьер-Лиги "Брентфорда".

По сравнению с победой 2:1 над "Лидсом" 21 ноября в стартовом составе "шпор" произошло два изменения. Давинсон Санчес появился вместо Яфета Танганги, Оливер Скипп — вместо Харри Уинкса.

Наставник "пчел" Томас Франк выпустил тех же 11 игроков, что и на победный матч против "Эвертона" (1:0).

Первый опасный момент в матче создали хозяева. Это Лукас Моура ударом с острого угла проверил на бдительность голкипера гостей Альваро Фернандеса.

"Тоттенхэм" выглядел лучше в начале матча, а на 12-й минуте открыл счет. Сон Хен Мин навесил с левого фланга на линию вратарской, откуда Серхи Каньос, сражаясь на втором этаже с Беном Дэвисом, совершил автогол — 1:0.

В остатке первого тайма можно отметить лишь отраженный Фернандесом удар Сона с дистанции. "Шпоры" играли довольно средне, но "Брентфорд" — еще хуже.

Второй тайм хозяева начали с явным намерением сделать счет комфортным, но Харри Кейн не реализовал выход один на один, а Пьер-Эмиль Хейбьерг не попал в створ с острого угла.

"Пчелы" оставались все такими же беспомощными и на 65-й минуте, наконец, пропустили второй гол. Серхио Регилон, поддерживая быструю атаку своей команды, выдал роскошную передачу к дальней штанге, откуда Сон пробил в касание — 2:0.

В концовке "Брентфорд" чуть осмелел, но реальных моментов у ворот Уго Льориса практически не создал.

"Тоттенхэм" одержал справедливую победу, хотя и не показал ничего выдающегося. "Брентфорд" был очень плох.

"Тоттенхэм" — "Брентфорд". Отчет о матче


Метки Брентфорд, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 03.12.2021 00:25

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  1. takernotagiver 03.12.2021 01:13 # takernotagiver
    Манков с победой. Артете - неуд. Обаме - кол

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  2. superperez101 03.12.2021 01:07 # superperez101
    артета все

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  3. kukuruzzo 03.12.2021 00:54 # kukuruzzo
    Обама чмырь

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  4. wolfsmensch 03.12.2021 00:54 # wolfsmensch
    обама превратился в Баженова там или Адамова. просто пздц что с габонцем стало

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  5. yaxaaabalya 03.12.2021 00:45 # yaxaaabalya
    дай пенальти хуила ебаная

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  6. true-manc 03.12.2021 00:45 # true-manc
    скамовские потаскухи, как обычно, насосали на пенальти...

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  7. yaxaaabalya 03.12.2021 00:44 # yaxaaabalya
    аткин пидорас

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  8. ian 03.12.2021 00:43 # ian
    После Ливерпуля такие матчи не заходят вообще

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  9. kukuruzzo 03.12.2021 00:31 # kukuruzzo
    Эдегор

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  10. hunter022 03.12.2021 00:30 # hunter022
    Марти

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  11. kukuruzzo 03.12.2021 00:29 # kukuruzzo
    Кристина

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  12. skydreams 03.12.2021 00:28 # skydreams
    А что если реально КОРОЛЬХЭМ вернётся и кровь всех хейтеров прольётся?

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