Каскарино считает, что время Вернера в "Челси" на исходе

Бывший нападающий "Челси" Тони Каскарино считает, что время Тимо Вернера в клубе на исходе.

Вернер крайне невыразительно проводит свой второй английский сезон, забив лишь один гол в Премьер-Лиге. Не сумев отличиться против "Манчестер Юнайтед" в прошлый уикенд, против "Уотфорда" в среду вечером Тимо даже не вышел.



По мнению Каскарино, не за горами тот момент, когда "синие" откажутся от 25-летнего немца.



"Челси" должен был громить "Манчестер Юнайтед" в недавнем матче, но их проблемой стал Тимо Вернер, который просто не соответствует топ-уровню. Насчет его завершающего удара я молчу".



"Думаю, тренеры должны сохранять веру в своих нападающих, но в больших клубах вроде "Челси" это менее вероятно. У них есть деньги, чтобы купить замену, когда они решат, что Тимо Вернер недостаточно хорош. Думаю, скоро это может случиться".



"В данный момент я не представляю, что он окажет эффект наподобие Фернандо Торреса, и это по-настоящему расстраивает", — цитирует Каскарино Daily Mail.