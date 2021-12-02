Коул ожидает, что "Ньюкасл" потратит до 300 млн. фунтов в январе

Джо Коул Бывший полузащитник сборной Англии Джо Коул ожидает, что в январе новые владельцы "Ньюкасла" потратят до 300 миллионов фунтов.

"Ньюкасл" не выиграл ни одного из 14 первых матчей в этом сезоне Премьер-Лиги и сейчас занимает последнее место.

Однако Коул спокоен за прописку "сорок" в элите, ожидая, что инвесторы из Саудовской Аравии не оставят свой клуб в беде.

"Они потратят 200-300 миллионов фунтов в январе, они (новые владельцы "Ньюкасла") пришли не для того, чтобы играть в игрушки".

"Это богатейшие владельцы, что мы только видели, и я думаю, в январе они будут просто швыряться деньгами. Думаю, они купят четыре-пять игроков. Как только они одержат первую победу и сыграются, процесс пойдет".

"Эдди Хау знает Премьер-Лигу, он делает игроков лучше. Думаю, он правильный человек для этой работы", — сообщил Коул Amazon Prime.


Метки Коул, Ньюкасл, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 02.12.2021 23:00

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Последние комментарии:




  1. brown-ale 02.12.2021 23:20 # brown-ale
    Так и будет!

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  2. maxim3001 02.12.2021 23:16 # maxim3001
    А ФФП пошёл нахер? Интересно как будут выкручиваться

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