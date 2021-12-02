Коул ожидает, что "Ньюкасл" потратит до 300 млн. фунтов в январе

Бывший полузащитник сборной Англии Джо Коул ожидает, что в январе новые владельцы "Ньюкасла" потратят до 300 миллионов фунтов.

"Ньюкасл" не выиграл ни одного из 14 первых матчей в этом сезоне Премьер-Лиги и сейчас занимает последнее место.



Однако Коул спокоен за прописку "сорок" в элите, ожидая, что инвесторы из Саудовской Аравии не оставят свой клуб в беде.



"Они потратят 200-300 миллионов фунтов в январе, они (новые владельцы "Ньюкасла") пришли не для того, чтобы играть в игрушки".



"Это богатейшие владельцы, что мы только видели, и я думаю, в январе они будут просто швыряться деньгами. Думаю, они купят четыре-пять игроков. Как только они одержат первую победу и сыграются, процесс пойдет".



"Эдди Хау знает Премьер-Лигу, он делает игроков лучше. Думаю, он правильный человек для этой работы", — сообщил Коул Amazon Prime.