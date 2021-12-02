Невилл назвал цель для Рангника на этот сезон
Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл считает, что этот сезон будет успешным для "красных дьяволов", если Ральф Рангник сможет финишировать в топ-4 Премьер-Лиги.
С 19 сентября "Юнайтед" одержал лишь одну победу в Премьер-Лиге, откатившись в середину турнирной таблицы.
Невилл чувствует, что Рангник принимает команду с удручающей атмосферой в раздевалке, однако Гари уверен, что "Юнайтед" все еще может завоевать путевку в Лигу Чемпионов.
"Они ужасным образом начале сезон, и в результате главный тренер лишился своей работы".
"Если Ральф Рангник финиширует в топ-4, это будет успешный сезон. Если мы сможем выиграть Кубок Англии, это будет невероятный сезон".
"Он должен как можно скорее найти подход к этим игрокам, которые в последние два-три месяца выглядели такими отстраненными и разъединенными".
"Они растеряли всю уверенность в себе, у них нет игровой системы, и они не очень хорошо обороняются".
"У него сложная работа, но попадание в топ-4 должно быть целью для него в этом сезоне", — цитирует The Sun.
02.12.2021 22:00
Просмотров: 85
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: