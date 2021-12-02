Лэмпард рассказал, как его уволили из "Челси"

Фрэнк Лэмпард рассказал, каким образом "Челси" уволил его с поста главного тренера.

Отработав полтора сезона на "Стэмфорд Бридж", в январе этого года Лэмпард уступил свое место на тренерском мостике Томасу Тухелю.



Это было первое увольнение в тренерской карьере Лэмпарда, и Фрэнк понял, что его судьба предрешена, когда получил роковое сообщение от руководства утром.



"Мы победили "Лутон" в 4-м раунде Кубка Англии, и на следующее утро я получил сообщение от (президента) Брюс Бака, который спросил, могу ли я перенести тренировку и встретиться с ними в зале для заседаний".



"Когда получаешь такого рода сообщение поутру, первым делом хочется зайти в инстаграм и проверить — я шучу, но если клуб принял решение, нет приятного способа его преподнести".



"Они попросили о встрече, и я сразу понял, что это не будет приятно. Существуют различные способы сделать это, но в конце концов результат всегда один".



"Когда я встретился с Брюсом и Мариной (Грановской), все было очень радушно — я знал, что будет дальше".



"И хотя в тот момент я этого не чувствовал, я был благодарен за свой период. Я понимал, что они решили двигаться дальше, и я ничего не могу с этим поделать. Я впервые оказался в такой ситуации, и это было немного нереально".



"Когда ты берешься за работу, ты понимаешь, что однажды тебе может поступить такой звонок. Это непременно случится, только если ты не будешь выигрывать титул за титулом", — сообщил Лэмпард ютуб-каналу The Overlap.