Клопп: "Салах был зол после матча!"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что нападающий Мохамед Салах был зол после победы 1:4 над "Эвертоном" в среду вечером.

Оформив дубль в мерсисайдском дерби, Салах укрепил свое лидерство в споре бомбардиров Премьер-Лиги этого сезона. Теперь на счету Мохамеда уже 13 голов.



Однако Клопп признается, что двух голов Салаху было мало — Мохамед хотел сделать хет-трик.



"Он был зол после матча! Он хотел забить свой третий гол".



"Если говорить о его втором голе, ты еще должен заставить оппонента совершить такого рода ошибку. Это не случается само по себе. Мо подверг Коулмена давлению при обработке мяча, и это дало ему хорошую возможность забить", — сообщил Клопп Amazon Prime.