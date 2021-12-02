Клопп: "Салах был зол после матча!"

Мохамед Салах Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что нападающий Мохамед Салах был зол после победы 1:4 над "Эвертоном" в среду вечером.

Оформив дубль в мерсисайдском дерби, Салах укрепил свое лидерство в споре бомбардиров Премьер-Лиги этого сезона. Теперь на счету Мохамеда уже 13 голов.

Однако Клопп признается, что двух голов Салаху было мало — Мохамед хотел сделать хет-трик.

"Он был зол после матча! Он хотел забить свой третий гол".

"Если говорить о его втором голе, ты еще должен заставить оппонента совершить такого рода ошибку. Это не случается само по себе. Мо подверг Коулмена давлению при обработке мяча, и это дало ему хорошую возможность забить", — сообщил Клопп Amazon Prime.


Метки Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига, Салах, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 02.12.2021 20:00

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  1. penaldo 02.12.2021 20:21 # penaldo
    стоило Галустяну просто уйти из синей помойки Чече. Сразу стал топом

    (ответить)

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