Анри: "Ливерпуль" — команда с другой планеты"

Легенда "Арсенала" Тьерри Анри назвал "Ливерпуль" командой "с другой планеты".

Накануне "Ливерпуль" убедительно переиграл своих соседей из "Эвертона" со счетом 4:1, подтвердив свое звание самой результативной команды этого сезона Премьер-Лиги.



Анри восхищается игрой "красных" и уже сочувствует "Вулверхэмптону", который принимает подопечных Юргена Клоппа в субботу.



"На мой взгляд, они с другой планеты. Не только "Ливерпуль", но также "Манчестер Сити" и "Челси". Эти команда вошли в ритм".



"В какой-то момент болельщики "Эвертона" могли почувствовать, что их команда может что-нибудь изменить, но после подарка их капитана Шеймуса Коулмена все полетело к чертям".



"Они с другой планеты: четыре гола против "Арсенала", четыре против "Саутгемптона", четыре сегодня вечером. Дальше они играют против "Вулверхэмптона", и можно заранее записывать им четыре гола".



"Они играют в высоком темпе с мячом и без мяча. Это удивительно, какое давление они оказывали в концовке матча", — сообщил Анри Amazon Prime.