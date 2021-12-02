Анри: "Ливерпуль" — команда с другой планеты"
Легенда "Арсенала" Тьерри Анри назвал "Ливерпуль" командой "с другой планеты".
Накануне "Ливерпуль" убедительно переиграл своих соседей из "Эвертона" со счетом 4:1, подтвердив свое звание самой результативной команды этого сезона Премьер-Лиги.
Анри восхищается игрой "красных" и уже сочувствует "Вулверхэмптону", который принимает подопечных Юргена Клоппа в субботу.
"На мой взгляд, они с другой планеты. Не только "Ливерпуль", но также "Манчестер Сити" и "Челси". Эти команда вошли в ритм".
"В какой-то момент болельщики "Эвертона" могли почувствовать, что их команда может что-нибудь изменить, но после подарка их капитана Шеймуса Коулмена все полетело к чертям".
"Они с другой планеты: четыре гола против "Арсенала", четыре против "Саутгемптона", четыре сегодня вечером. Дальше они играют против "Вулверхэмптона", и можно заранее записывать им четыре гола".
"Они играют в высоком темпе с мячом и без мяча. Это удивительно, какое давление они оказывали в концовке матча", — сообщил Анри Amazon Prime.
02.12.2021 19:00
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