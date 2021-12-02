"Эвертон" не будет увольнять Бенитеса

Хозяин "Эвертона" Фархад Мошири выразил поддержку отчаянно критикуемому главному тренеру Рафаэлю Бенитесу.

Бенитес с момента своего назначения не был популярной фигурой среди болельщиков "Эвертона" из-за своей связи с "Ливерпулем", но сейчас фанаты открыто призывают клуб уволить Рафаэля.



Негодование болельщиков связано с отвратительной формой "ирисок", которые не знают побед уже восемь матчей кряду, и это худшая серия клуба с 1999 года.



Однако посл домашнего поражения 1:4 от "Ливерпуля" накануне Мошири заступилсяза Бенитеса и пообещал поддержать Рафаэля на трансферном рынке в январе.



"Футбол таков, что в один день у тебя кризис, на следующий день — триумф. Рафа — хороший тренер, и недостаточно хорошая игра во многом связана с травмами".



"В ближайшие две недели все отсутствующие игроки вернутся в строй, и результаты улучшатся. Рафе нужно время, чтобы наложить свой отпечаток на команду".



"Ему будет оказана поддержка для укрепления состава. Тренерам нужно время. Не сомневаюсь, что мы сильно проведем вторую половину сезона", — сообщил Мошири talkSPORT.