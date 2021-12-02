"Эвертон" не будет увольнять Бенитеса

Рафаэль Бенитес Хозяин "Эвертона" Фархад Мошири выразил поддержку отчаянно критикуемому главному тренеру Рафаэлю Бенитесу.

Бенитес с момента своего назначения не был популярной фигурой среди болельщиков "Эвертона" из-за своей связи с "Ливерпулем", но сейчас фанаты открыто призывают клуб уволить Рафаэля.

Негодование болельщиков связано с отвратительной формой "ирисок", которые не знают побед уже восемь матчей кряду, и это худшая серия клуба с 1999 года.

Однако посл домашнего поражения 1:4 от "Ливерпуля" накануне Мошири заступилсяза Бенитеса и пообещал поддержать Рафаэля на трансферном рынке в январе.

"Футбол таков, что в один день у тебя кризис, на следующий день — триумф. Рафа — хороший тренер, и недостаточно хорошая игра во многом связана с травмами".

"В ближайшие две недели все отсутствующие игроки вернутся в строй, и результаты улучшатся. Рафе нужно время, чтобы наложить свой отпечаток на команду".

"Ему будет оказана поддержка для укрепления состава. Тренерам нужно время. Не сомневаюсь, что мы сильно проведем вторую половину сезона", — сообщил Мошири talkSPORT.


Метки Бенитес, Мошири, тренеры, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 02.12.2021 18:00

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  1. slash-lfc 02.12.2021 18:12 # slash-lfc
    Харооооооооооооооош

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  2. bes-ter 02.12.2021 18:02 # bes-ter
    Вот же эти болельщики, вон Динамо Киев тоже лихорадило после назначения Цыгана, а сейчас полюбили его и все забылось сразу

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