Кавани собрался в "Барселону"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани хочет перейти в "Барселону" следующим летом.

В концовке прошлого сезона Оле Гуннару Сульшеру, недавно уволенному с поста главного тренера "Юнайтед", пришлось очень постараться, чтобы уговорить Кавани продлить свой контракт с клубом на кампанию 2021/22.



Однако из-за собственных проблем со здоровьем и возросшей в связи с приходом Криштиану Роналду и Джейдона Санчо конкуренцией впереди Эдинсон стал редким гостем на поле.



В этом сезоне Кавани сыграл только восемь матчей за "красных дьяволов" и забил единственный гол. Эдинсон не отчаивается, надеясь произвести впечатление на нового наставника Ральфа Рангника, но свое будущее видит за пределами "Олд Траффорд".



Как сообщает The Times, Кавани планирует продолжить карьеру в "Барселоне", которая хотела бы заполучить Эдинсона уже в январе, но из-за своих финансовых проблем вынуждена подождать, пока 34-летний уругваец станет свободным агентом.



Несмотря на возраст, Кавани убежден, что ему по силам провести на высочайшем уровне еще пару лет.