Кавани собрался в "Барселону"

Эдинсон Кавани Нападающий "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани хочет перейти в "Барселону" следующим летом.

В концовке прошлого сезона Оле Гуннару Сульшеру, недавно уволенному с поста главного тренера "Юнайтед", пришлось очень постараться, чтобы уговорить Кавани продлить свой контракт с клубом на кампанию 2021/22.

Однако из-за собственных проблем со здоровьем и возросшей в связи с приходом Криштиану Роналду и Джейдона Санчо конкуренцией впереди Эдинсон стал редким гостем на поле.

В этом сезоне Кавани сыграл только восемь матчей за "красных дьяволов" и забил единственный гол. Эдинсон не отчаивается, надеясь произвести впечатление на нового наставника Ральфа Рангника, но свое будущее видит за пределами "Олд Траффорд".

Как сообщает The Times, Кавани планирует продолжить карьеру в "Барселоне", которая хотела бы заполучить Эдинсона уже в январе, но из-за своих финансовых проблем вынуждена подождать, пока 34-летний уругваец станет свободным агентом.

Несмотря на возраст, Кавани убежден, что ему по силам провести на высочайшем уровне еще пару лет.


Метки Барселона, Кавани, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 02.12.2021 17:00

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Последние комментарии:




  1. ivan-tns 02.12.2021 17:09 # ivan-tns
    Барса превращается в Милан. Надеятся, что старые пердуны вытянут их клубы!

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  2. suddenly 02.12.2021 17:03 # suddenly
    Агуэро им мало, теперь решили Кавани подписать.

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