Рангник получил разрешение на работу

Ральф Рангник Ральф Рангник получил разрешение на работу и может приступить к исполнению обязанностей главного тренера "Манчестер Юнайтед".

Назначенный в понедельник Рангник уже прибыл в Англию, посетил стадион "Олд Траффорд" и тренировочную базу в Каррингтоне.

Однако из-за Brexit Ральф был вынужден обратиться за разрешением на работу. Этот процесс затянулся, но сегодня специальная комиссия одобрила соответствующую визу 63-летнему немцу.

Рангник непременно посетит матч Премьер-Лиги против "Арсенала" сегодня вечером, но лишь в качестве зрителя. Sky Sports ожидает, что Ральф не будет вмешиваться в работу Майкла Кэррика, который и готовил команду к этой игре.

Таким образом, в пятницу Рангник проведет свою первую пресс-конференцию, а в воскресенье против "Кристал Пэлас" дебютирует на тренерском мостике "Юнайтед".


Метки Манчестер Юнайтед, Рангник, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 02.12.2021 16:00

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