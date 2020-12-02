Ральф Рангник получил разрешение на работу и может приступить к исполнению обязанностей главного тренера "Манчестер Юнайтед".

Назначенный в понедельник Рангник уже прибыл в Англию, посетил стадион "Олд Траффорд" и тренировочную базу в Каррингтоне.



Однако из-за Brexit Ральф был вынужден обратиться за разрешением на работу. Этот процесс затянулся, но сегодня специальная комиссия одобрила соответствующую визу 63-летнему немцу.



Рангник непременно посетит матч Премьер-Лиги против "Арсенала" сегодня вечером, но лишь в качестве зрителя. Sky Sports ожидает, что Ральф не будет вмешиваться в работу Майкла Кэррика, который и готовил команду к этой игре.



Таким образом, в пятницу Рангник проведет свою первую пресс-конференцию, а в воскресенье против "Кристал Пэлас" дебютирует на тренерском мостике "Юнайтед".