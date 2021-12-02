Тухель объяснил замену Сауля в перерыве против "Уотфорда"

Сауль Ньигес Наставник "Челси" Томас Тухель назвал "тактической" замену Сауля Ньигеса в перерыве матча против "Уотфорда".

Как и в кошмарном для себя дебютном матче Премьер-Лиги против "Астон Виллы" в сентябре, накануне против "шершней" Сауль был заменен уже в перерыве.

После победы со счетом 1:2 Тухель вынес неутешительный вердикт насчет игры Сауля, дав понять, что 27-летний испанец теперь нескоро может получить следующий шанс.

"Я не знаю, как ему быть после такой игры, но он висел на желтой карточке, и у нас было два варианта. Мы могли снять с игры Маркоса (Алонсо), который тоже был на желтой карточке, и попробовать Сауля в качестве вингбека".

"У меня был этот вариант в голове перед матчем на случай, если что-нибудь приключится с Маркосом. Но затем я подумал, что это неподходящий матч для экспериментов с новой позицией, поэтому я убрал его, чтобы слегка изменить построение. Мы выпустили Тиаго (Силву), чтобы сделать игру более организованной, а Трево (Чалоба), со своими физическими данными, стал играть шестого номера. К сожалению затем Трево травмировался, и мы заканчивали матч с Рубеном (Лофтус-Чиком) в качестве единственной "шестерки".

"Но это было тактическое решение", — цитирует Тухеля Evening Standard.


Метки Ньигес, Премьер-Лига, Тухель, Уотфорд, Челси

Автор mihajlo   

Дата 02.12.2021 15:00

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Последние комментарии:




  1. gidro-met 02.12.2021 15:55 # gidro-met
    Даже Симеоне не смог выжать из него толкового после травмы, а Челси тем более без шансов. Выпустили бы лучше Баркли

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  2. tursa 02.12.2021 15:39 # tursa
    бизнес кар, хорошо хоть просто аренда

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  3. h22o 02.12.2021 15:28 # h22o
    потому что сдулся челик, иначе бы его матрасы не спихнули

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  4. blueswin 02.12.2021 15:21 # blueswin
    хуже Сауля мало кто когда либо выступал на полях Британии...

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  5. true-manc 02.12.2021 15:07 # true-manc
    Тухель опять погорел от мощи Сауля

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  6. naby-keita 02.12.2021 15:06 # naby-keita
    заебись в каждом сыгранном матче Сауля менять после 1 тайма.
    Сауль тайм-аут Ньигес

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