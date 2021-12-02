Тухель объяснил замену Сауля в перерыве против "Уотфорда"

Наставник "Челси" Томас Тухель назвал "тактической" замену Сауля Ньигеса в перерыве матча против "Уотфорда".

Как и в кошмарном для себя дебютном матче Премьер-Лиги против "Астон Виллы" в сентябре, накануне против "шершней" Сауль был заменен уже в перерыве.



После победы со счетом 1:2 Тухель вынес неутешительный вердикт насчет игры Сауля, дав понять, что 27-летний испанец теперь нескоро может получить следующий шанс.



"Я не знаю, как ему быть после такой игры, но он висел на желтой карточке, и у нас было два варианта. Мы могли снять с игры Маркоса (Алонсо), который тоже был на желтой карточке, и попробовать Сауля в качестве вингбека".



"У меня был этот вариант в голове перед матчем на случай, если что-нибудь приключится с Маркосом. Но затем я подумал, что это неподходящий матч для экспериментов с новой позицией, поэтому я убрал его, чтобы слегка изменить построение. Мы выпустили Тиаго (Силву), чтобы сделать игру более организованной, а Трево (Чалоба), со своими физическими данными, стал играть шестого номера. К сожалению затем Трево травмировался, и мы заканчивали матч с Рубеном (Лофтус-Чиком) в качестве единственной "шестерки".



"Но это было тактическое решение", — цитирует Тухеля Evening Standard.