Тухель объяснил замену Сауля в перерыве против "Уотфорда"
Наставник "Челси" Томас Тухель назвал "тактической" замену Сауля Ньигеса в перерыве матча против "Уотфорда".
Как и в кошмарном для себя дебютном матче Премьер-Лиги против "Астон Виллы" в сентябре, накануне против "шершней" Сауль был заменен уже в перерыве.
После победы со счетом 1:2 Тухель вынес неутешительный вердикт насчет игры Сауля, дав понять, что 27-летний испанец теперь нескоро может получить следующий шанс.
"Я не знаю, как ему быть после такой игры, но он висел на желтой карточке, и у нас было два варианта. Мы могли снять с игры Маркоса (Алонсо), который тоже был на желтой карточке, и попробовать Сауля в качестве вингбека".
"У меня был этот вариант в голове перед матчем на случай, если что-нибудь приключится с Маркосом. Но затем я подумал, что это неподходящий матч для экспериментов с новой позицией, поэтому я убрал его, чтобы слегка изменить построение. Мы выпустили Тиаго (Силву), чтобы сделать игру более организованной, а Трево (Чалоба), со своими физическими данными, стал играть шестого номера. К сожалению затем Трево травмировался, и мы заканчивали матч с Рубеном (Лофтус-Чиком) в качестве единственной "шестерки".
"Но это было тактическое решение", — цитирует Тухеля Evening Standard.
02.12.2021 15:00
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Даже Симеоне не смог выжать из него толкового после травмы, а Челси тем более без шансов. Выпустили бы лучше Баркли
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бизнес кар, хорошо хоть просто аренда
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потому что сдулся челик, иначе бы его матрасы не спихнули
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хуже Сауля мало кто когда либо выступал на полях Британии...
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Тухель опять погорел от мощи Сауля
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заебись в каждом сыгранном матче Сауля менять после 1 тайма.
Сауль тайм-аут Ньигес
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