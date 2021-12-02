Светская хроника за четверг
Ральф Рангник хочет купить Тимо Вернера в "Манчестер Юнайтед". Тони Кроос может перейти в "Манчестер Сити". "Эвертон" задумывается об увольнении Рафаэля Бенитеса. Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.
"Барселона" планирует подписать капитана "Челси" Сесара Аспиликуэту свободным агентом в конце сезона. (Marca)
"Челси" открыт к продаже Хакима Зийеша и Тимо Вернера. (Sport)
Временный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник хочет, чтобы "красные дьяволы" купили нападающего "Челси" Тимо Вернера следующим летом. (Bild)
Правый защитник "РБ Лейпциг" Норди Мукиеле стал целью для "Юнайтед". (90min)
Боссы "Барселоны" попросили "Юнайтед" о нескольких игроках, включая Антони Мартиаля и Эдинсона Кавани, предложив взамен полузащитника Филипе Коутиньо. (Sport)
Защитник "Атлетико" Киран Триппьер остается на радаре у "Юнайтед". (AS)
Вингер "Манчестер Сити" Ферран Торрес все ближе к переходу в "Барселону". (Mundo Deportivo)
Полузащитник "Реала" Тони Кроос может перейти в "Сити". (El Nacional)
32-летний вингер "Интера" Иван Перишич задумывается о переходе в "Тоттенхэм". (Sport1)
"Лестер" нацелился на нападающего "Вулверхэмптона" Хвана Хи Чхана, правами на которого владеет "РБ Лейпциг". (Football Insider)
"Ньюкасл" "прощупывает почву" для приобретения нападающего Лоренцо Инсинье, который не может договориться с "Наполи" о новом контракте. (Calciomercato)
"Ньюкасл" нацелился на защитника "Ливерпуля" Натаниэля Филлипса, оцениваемого в 15 миллионов фунтов. (The Telegraph)
Защитник "Ливерпуля" Джо Гомес не интересен "Астон Вилле", вопреки слухам. (Daily Mail)
Другое
"Эвертон" может уволить главного тренера Рафаэля Бенитеса или спортивного директора Марселя Брандса до конца недели. (Football Insider)
Грэм Поттер из "Брайтона" является одним из кандидатов на роль следующего постоянного наставника "Юнайтед". (Daily Star)
Экс-полузащитник "Ливерпуля" и "Вест Хэма" Хавьер Маскерано начал тренерскую карьеру, возглавив юношескую сборную Аргентины U-20. (Daily Mirror)
Совладелец "Юнайтед" Аврам Глэйзер купил франшизу в лиге по крикету T20 в ОАЭ. (Sky Sports)
02.12.2021 14:00
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Последние комментарии:
подзалупаль за 30 лет одна ссаная картонка
подзалупники на фапле кококо мы гегемоны
ну не далбоебы ли
(ответить)
Бля Тимо в Ливерпуль нужно забирать.
(ответить)
Триппер не перейдет в MU. Он уже давно в раздевалке внутри игроков лондонской помойки Шурле
(ответить)
Ральф Рангник хочет купить Тимо Вернера в "Манчестер Юнайтед".
Источник: http://fapl.ru/posts/89902/?c=1
Кек в том, что криврножка Вернер рил топ нап, который могет раскрыться при правильном подходе и клепать 30+ голов в сезон. Но эт не про мю.
(ответить)
2.12.2021 13:45 #
thegodfather
хаверц вчера сыграл восхитительно, маленькие мои.
Абсолютно лучший был на поле. ИСТИННЫЙ ИМПЕРАТОР
(ответить)
02.12.2021 13:59 # удалить
felix-the-cat
Маленькая моя тупица, ты вчера воняла про хГ в матче унитайзед и членси, а как прокомментируешь хГ в матче Уотфорда и обоссальсе, где к уотфорда 0.99 а у щольсе 0.90
Или уже хГ херня? Ахахахахахахпхпхпххп
(ответить)
02.12.2021 14:00 #
thegodfather
Ну так челси при говно игре отскочил. В чем вопрос? Чемпионская победа.
(ответить)
02.12.2021 14:01 # удалить
felix-the-cat
А это чемпионская победа? Ахаххахаахахахаххахахахахпхпхахпхахппхаххааххахахаха
А разве это не отскок обоссаный? Как и с Брентфордом
Все теперь понятно посаны
Когда вашу команду ебут а они откакивают, то это чемпионская игра
По чемпионски Юнайтед очки забрал у щольсе
По чемпионски братик ахахахахаха
(ответить)
02.12.2021 14:10 #
slash-lfc
Ахахахахах рили, муму по чемпионски отобрал очки у Пососалси)) омг, Е6ать он даун
Источник: http://fapl.ru/posts/89892/?c=1#c7458070
Чемпионы муму
(ответить)
> Вингер "Манчестер Сити" Ферран Торрес все ближе к переходу в "Барселону". (Mundo Deportivo)
> Полузащитник "Реала" Тони Кроос может перейти в "Сити". (El Nacional)
КОРОЛИ!!!
(ответить)
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