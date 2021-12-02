Светская хроника за четверг

Ральф Рангник хочет купить Тимо Вернера в "Манчестер Юнайтед". Тони Кроос может перейти в "Манчестер Сити". "Эвертон" задумывается об увольнении Рафаэля Бенитеса. Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

"Барселона" планирует подписать капитана "Челси" Сесара Аспиликуэту свободным агентом в конце сезона. (Marca)



"Челси" открыт к продаже Хакима Зийеша и Тимо Вернера. (Sport)



Временный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник хочет, чтобы "красные дьяволы" купили нападающего "Челси" Тимо Вернера следующим летом. (Bild)



Правый защитник "РБ Лейпциг" Норди Мукиеле стал целью для "Юнайтед". (90min)



Боссы "Барселоны" попросили "Юнайтед" о нескольких игроках, включая Антони Мартиаля и Эдинсона Кавани, предложив взамен полузащитника Филипе Коутиньо. (Sport)



Защитник "Атлетико" Киран Триппьер остается на радаре у "Юнайтед". (AS)



Вингер "Манчестер Сити" Ферран Торрес все ближе к переходу в "Барселону". (Mundo Deportivo)



Полузащитник "Реала" Тони Кроос может перейти в "Сити". (El Nacional)



32-летний вингер "Интера" Иван Перишич задумывается о переходе в "Тоттенхэм". (Sport1)



"Лестер" нацелился на нападающего "Вулверхэмптона" Хвана Хи Чхана, правами на которого владеет "РБ Лейпциг". (Football Insider)



"Ньюкасл" "прощупывает почву" для приобретения нападающего Лоренцо Инсинье, который не может договориться с "Наполи" о новом контракте. (Calciomercato)



"Ньюкасл" нацелился на защитника "Ливерпуля" Натаниэля Филлипса, оцениваемого в 15 миллионов фунтов. (The Telegraph)



Защитник "Ливерпуля" Джо Гомес не интересен "Астон Вилле", вопреки слухам. (Daily Mail)



Другое



"Эвертон" может уволить главного тренера Рафаэля Бенитеса или спортивного директора Марселя Брандса до конца недели. (Football Insider)



Грэм Поттер из "Брайтона" является одним из кандидатов на роль следующего постоянного наставника "Юнайтед". (Daily Star)



Экс-полузащитник "Ливерпуля" и "Вест Хэма" Хавьер Маскерано начал тренерскую карьеру, возглавив юношескую сборную Аргентины U-20. (Daily Mirror)



Совладелец "Юнайтед" Аврам Глэйзер купил франшизу в лиге по крикету T20 в ОАЭ. (Sky Sports)