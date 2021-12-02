Рангник получит 8.5 млн. фунтов, если Холанд перейдет в МЮ

Временному тренеру "Манчестер Юнайтед" Ральфу Рангнику обещан бонус в 8.5 млн. фунтов, если он сможет заманить нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда на "Олд Траффорд".

Грядущим летом Холанд будет доступен для трансфера по фиксированной цене в районе 67 миллионов фунтов, однако количество претендентов на норвежского бомбардира зашкаливает.



Среди претендентов на Холанда значится и "Юнайтед", который пытался заполучить Эрлинга, еще когда тот переезжал в Дортмунд из австрийского "Ред Булл" в январе 2020.



По информации Bild, "красные дьяволы" возлагают большие надежды на то, что персона Рангника, поработавшего директором клубов семейства Red Bull, поможет им заполучить Холанда.



"Юнайтед" готов щедро вознаградить Рангника, если тот убедит Холанда перебраться на "Олд Траффорд". Трансфер Эрлинга позволил бы Ральфу получить 8.5 млн. фунтов — примерно вдвое больше, чем за полгода работы на тренерском мостике.



"Эрлинг — один из моих любимых игроков, и он будет эталоном для центральных нападающих в следующие 10-15 лет. Он сочетает в себе все качества, необходимые нападающему".



"Он 193 сантиметра ростом, он крайне быстр и хорош в воздухе. Он может контролировать и оборонять мяч, может выступать связующим звеном между полузащитниками и остальными нападающими. Он крайне опасен возле чужих ворот, он хорош в воздухе и обладает превосходным настроем", — говорил чуть более года назад Рангник.