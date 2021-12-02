Кэррик: "Роналду не может прессинговать? Это миф"

Криштиану Роналду Тренер "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик назвал "мифом" предположение о том, что нападающий Криштиану Роналду не может участвовать в командном прессинге.

Насчет роли Роналду в "Юнайтед" появились большие сомнения в связи с назначением Ральфа Рангника, чьи команды славятся игрой в высоком темпе с тотальным прессингом.

Однако Кэррик не сомневается, что 36-летний португалец, отличившийся 10 раз в 15 матчах этого сезона, сможет адаптироваться к стилю нового рулевого.

"Возможно, это миф (что Роналду не умеет прессинговать). За все эти годы он поиграл в достаточном количестве команд, которые играли в различных стилях, но он был успешен и продолжал забивать голы везде. Уверен, он продолжит забивать и здесь. Не сомневаюсь насчет этого".

"Существуют различные стили, и игроки адаптируются. Мы и сами играли в различных стилях здесь. Ральф обладает потрясающей репутацией в этом плане, поэтому я уверен, что игроки предвкушают предстоящие дни и недели", — цитирует Кэррика ESPN.


Метки Кэррик, Манчестер Юнайтед, Роналду

Автор mihajlo   

Дата 02.12.2021 12:00

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Последние комментарии:




  1. shimane 02.12.2021 12:39 # shimane
    ща бы в 36 прессинговать еще

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  2. ilovemanutd 02.12.2021 12:30 # ilovemanutd
    "Роналду не может прессинговать? Это миф. На самом деле он не хочет прессинговать"

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