Кэррик: "Роналду не может прессинговать? Это миф"

Тренер "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик назвал "мифом" предположение о том, что нападающий Криштиану Роналду не может участвовать в командном прессинге.

Насчет роли Роналду в "Юнайтед" появились большие сомнения в связи с назначением Ральфа Рангника, чьи команды славятся игрой в высоком темпе с тотальным прессингом.



Однако Кэррик не сомневается, что 36-летний португалец, отличившийся 10 раз в 15 матчах этого сезона, сможет адаптироваться к стилю нового рулевого.



"Возможно, это миф (что Роналду не умеет прессинговать). За все эти годы он поиграл в достаточном количестве команд, которые играли в различных стилях, но он был успешен и продолжал забивать голы везде. Уверен, он продолжит забивать и здесь. Не сомневаюсь насчет этого".



"Существуют различные стили, и игроки адаптируются. Мы и сами играли в различных стилях здесь. Ральф обладает потрясающей репутацией в этом плане, поэтому я уверен, что игроки предвкушают предстоящие дни и недели", — цитирует Кэррика ESPN.