Конте: "Самый большой вызов в моей карьере"

Антонио Конте Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте назвал работу в лондонском клубе самым большим вызовом в своей карьере.

Быстро добиваясь успеха в "Челси", "Ювентусе" и "Интере", Конте уже осознал, что сделать то же самое со "шпорами" не удастся.

Антонио понимает, сколь сложная задача по перестройке команды перед ним стоит, и просит дать ему время.

"Да, это самый большой вызов. Но еще после матча с "Мурой" я сказал, что не боюсь этого".

"Я полон энтузиазма. Я с удовольствием приступил к работе здесь. Я наслаждаюсь работой с игроками, взаимодействием с клубом и созданием хорошего фундамента. Самое важное сейчас — заложить хороший фундамент, на котором можно будет что-нибудь построить".

"Нам нужно немного времени, но я уверен, что мы сможем значительно прибавить и удовлетворить наших фанатов. Это большой вызов для меня, большой вызов для клуба, большой вызов для игроков, для каждого", — цитирует Конте Sky Sports.


Метки Конте, Тоттенхэм, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 02.12.2021 11:00

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Последние комментарии:




  1. sausage 02.12.2021 11:29 # sausage
    А самое большое разочарование будет, когда он реально проделает серьёзную работу, создаст новую боеспособную команду, войдёт в 4-ку или выиграет какой-нибудь кубок и попросит качественное усиление для дальнейшего развития, а Леви его нах пошлёт, скажет: и так норм.

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  2. shimane 02.12.2021 11:21 # shimane
    сиксик на пенросяток)

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  3. chop 02.12.2021 11:18 # chop
    А петух-то голый!

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  4. halamadrid94 02.12.2021 11:18 # halamadrid94
    Если выведет шпор в ЛЧ и возьмет трофей(хоть какой-то), то станет героем. Учитывая то, что он с Челси и Интером особого успеха в ЛЧ не снискал, то особого триумфа ждать не стоит, что ж говорить о титуле АПЛ?! Хотя, все в этой жизни происходит в первый раз...

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  5. slash-lfc 02.12.2021 11:16 # slash-lfc
    Если уж ВЕЛИКИЙ ДОН не завоюет трофей с Ттх, тогда уже никто.
    КОРОЛЬХЭМ ВЕРНЁТСЯ - КРОВЬ ПРОЛЬЁТСЯ!!!

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