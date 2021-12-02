Конте: "Самый большой вызов в моей карьере"

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте назвал работу в лондонском клубе самым большим вызовом в своей карьере.

Быстро добиваясь успеха в "Челси", "Ювентусе" и "Интере", Конте уже осознал, что сделать то же самое со "шпорами" не удастся.



Антонио понимает, сколь сложная задача по перестройке команды перед ним стоит, и просит дать ему время.



"Да, это самый большой вызов. Но еще после матча с "Мурой" я сказал, что не боюсь этого".



"Я полон энтузиазма. Я с удовольствием приступил к работе здесь. Я наслаждаюсь работой с игроками, взаимодействием с клубом и созданием хорошего фундамента. Самое важное сейчас — заложить хороший фундамент, на котором можно будет что-нибудь построить".



"Нам нужно немного времени, но я уверен, что мы сможем значительно прибавить и удовлетворить наших фанатов. Это большой вызов для меня, большой вызов для клуба, большой вызов для игроков, для каждого", — цитирует Конте Sky Sports.