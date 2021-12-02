МЮ объявил о создании Консультативного совета фанатов

"Манчестер Юнайтед" официально объявил о создании Консультативного совета фанатов (The Fans' Advisory Board).

Намерение допустить своих болельщиков до принятия важных для клуба решений "Юнайтед" обозначил еще в начале июня, вскоре после скандала с Европейской Суперлигой.



Свое слово "красные дьяволы" сдержали. Теперь у клуба появился Консультативный совет, в который вошли семеро представителей различных фанатских объединений.



Соруководителями Консультативного совета стали Ричард Арнольд, управляющий директор "Юнайтед", и опытный адвокат Кристофер Саад, который болеет за "дьяволов" всю свою жизнь и уже более 25 лет регулярно посещает "Олд Траффорд".



Консультативный совет будет собираться четыре раза в год. Помимо Арнольда, на этих встречах будут присутствовать пять высокопоставленных руководителей "Юнайтед", а первую из этих встреч откроет лично совладелец клуба Аврам Глэйзер, сообщает Sky Sports.