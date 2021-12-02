Яя Туре будет тренировать молодежь "Тоттенхэма"

Яя Туре Бывший полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре приступил к работе в академии "Тоттенхэма".

Туре сыграл 316 матчей за "Сити" с 2010 по 2018 год, в течение этого времени завоевав три титула Премьер-Лиги, Кубок Англии и два Кубка Лиги. В 202 Яя повесил бутсы на гвоздь.

Сейчас 38-летний ивуариц делает первые шаги на тренерском поприще, пройдя стажировки в украинском "Олимпике", российском "Ахмате", КПР, "Блэкберне" и при валлийской FA.

Очередным шагом Туре на пути к получению тренерской лицензии УЕФА категории A становится работа в академии "Тоттенхэма". В среду Яя уже приступил к исполнению своих обязанностей.

Как уточняет The Independent, Туре не входит в штат лондонского клуба и не будет получать зарплаты. Ивуариец будет проводить на базе "шпор" по два дня в неделю, оттачивая свои тренерские навыки в работе с молодежью.


Метки Тоттенхэм, тренеры, Туре

Автор mihajlo   

Дата 02.12.2021 09:00

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Последние комментарии:




  1. true-manc 02.12.2021 09:29 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

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  2. takernotagiver 02.12.2021 09:03 # takernotagiver
    Это ту молодёжь, которая пыталась ограбить Габриэла в его гараже?)))))

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