Гвардиола считает Силву лучшим в Премьер-Лиге игроком

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал своего полузащитника Бернарду Силву лучшим игроком в Премьер-Лиге на данный момент.

В среду вечером против "Астон Виллы" Силва отметился шедевральным голом, который в итоге стал победным для "Сити" (1:2).



Бернарду отличился уже в пятый раз в этом сезоне Премьер-Лиги, и Гвардиола считает, что сейчас никто не сравнится с 27-летним португальцем.



"Он лучший. Два или три сезона назад он тоже был лучшим. Он обладает особой способностью делать с мячом, что ему только захочется. Он невероятным образом отправил мяч в ворота, противостоя хорошему голкиперу".



"Если вы вернетесь в сезон, когда мы выиграли титул с 98 очками, и пересмотрите видео, то увидите того же игрока, что и прямо сейчас".



"Соперник произвел на меня впечатление, и приехать сюда и победить их — это невероятный шаг для нас".



"Важно, что мы возле вершины. Начало сезона выдалось невероятно тяжелым для нас, но сейчас мы в одном очке от первого места. Мы показываем игру высокого уровня, и это важно", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.