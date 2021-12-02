Клопп: "Ливерпуль" сделал большой шаг в своем развитии"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал победу 1:4 над "Эвертоном" лучшей игрой своей команды на "Гудисон Парк" за все время своей работы в клубе.

Пропустив два быстрых гола, "Эвертон" так и не смог толком навязать борьбы своему соседу, набравшему просто устрашающую форму.



Клопп считает этот успех "большим шагом вперед" в развитии своей команды, которая научилась играть раскрепощенно на таких непростых стадионах.



"Пока что это наша самая лучшая игра на "Гудисоне", с большим перевесом. Позже я с удовольствием ее пересмотрю, потому что уже знаю результат, и это помогает. Сегодня вечером были моменты, которые доставили мне большое удовольствие. Мне понравилось то, что я увидел".



"В первом тайме мы имели невероятные моменты. После перерыва мы контролировали игру. В раздевалке мы показали парням две-три ситуации, в которых, учитывая манеру обороны соперника, мы могли выводить Садо Мане и Мохамеда Салаха один на один".



Эта была игра на девять баллов из 10 от каждого из парней, за исключением реализации. Тем не менее, мы не должны воспринимать это как само собой разумеющееся. Это заслуга парней. В целом это была весьма хорошая игра".



"С момента, как я пришел в "Ливерпуль", мы должны были научиться такого рода вещам. Мы должны были научиться играть на "Олд Траффорд" и должны были научиться играть на "Гудисоне".



"И сегодня вечером мы показали, что сделали по-настоящему большой шаг вперед в своем развитии, и это очень хорошо".



"Это ничего не обещает нам в будущем, но это показывает нашу планку сейчас. Это уровень, которого мы должны достигать, чтобы справляться с такими командами", — цитирует Клоппа BBC.