Тухель: "Мы украли три очка"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель считает, что его команде повезло одержать победу 1:2 в гостях у "Уотфорда".

На матч против аутсайдера Премьер-Лиги Тухель произвел шесть изменений в стартовом состав, и определенная Томасом команда показала на удивление слабый футбол.



"Челси" был вынужден много защищаться, и Тухель покидает "Викаридж Роуд" с ощущением, что украл три очка.



"Мы не были собой. Мы оказались совершенно не готовы к сегодняшнему матчу. Возможно, я я не нашел правильного похода, готовя свою команду".



"Мы совершили много изменений в составе, но и много ошибок. И лучше не становилось. Мы лишь могли терпеть, сосредоточив внимание на простых вещах".



"Нам повезло победить. Мы украли три очка. Нам не нужно увиливать — впервые мы чувствуем, что победили на везении", — цитирует Тухеля Evening Standard.