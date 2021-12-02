Тухель: "Мы украли три очка"
Главный тренер "Челси" Томас Тухель считает, что его команде повезло одержать победу 1:2 в гостях у "Уотфорда".
На матч против аутсайдера Премьер-Лиги Тухель произвел шесть изменений в стартовом состав, и определенная Томасом команда показала на удивление слабый футбол.
"Челси" был вынужден много защищаться, и Тухель покидает "Викаридж Роуд" с ощущением, что украл три очка.
"Мы не были собой. Мы оказались совершенно не готовы к сегодняшнему матчу. Возможно, я я не нашел правильного похода, готовя свою команду".
"Мы совершили много изменений в составе, но и много ошибок. И лучше не становилось. Мы лишь могли терпеть, сосредоточив внимание на простых вещах".
"Нам повезло победить. Мы украли три очка. Нам не нужно увиливать — впервые мы чувствуем, что победили на везении", — цитирует Тухеля Evening Standard.
02.12.2021 06:00
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Заходит как то пинс в бар, а там Лукаку за стойкой стоит. Ну мужик сел, а Лукаку достаёт свой чёрный хер, кидает на стойку и говорит:
- Попробуй подними.
Пинс пыжился пыжился, но не поднял. Лукаку:
- То то же. А хули ты хотел? 115 лямов.
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