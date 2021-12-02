Тухель: "Мы украли три очка"

Томас Тухель Главный тренер "Челси" Томас Тухель считает, что его команде повезло одержать победу 1:2 в гостях у "Уотфорда".

На матч против аутсайдера Премьер-Лиги Тухель произвел шесть изменений в стартовом состав, и определенная Томасом команда показала на удивление слабый футбол.

"Челси" был вынужден много защищаться, и Тухель покидает "Викаридж Роуд" с ощущением, что украл три очка.

"Мы не были собой. Мы оказались совершенно не готовы к сегодняшнему матчу. Возможно, я я не нашел правильного похода, готовя свою команду".

"Мы совершили много изменений в составе, но и много ошибок. И лучше не становилось. Мы лишь могли терпеть, сосредоточив внимание на простых вещах".

"Нам повезло победить. Мы украли три очка. Нам не нужно увиливать — впервые мы чувствуем, что победили на везении", — цитирует Тухеля Evening Standard.


Метки Премьер-Лига, Тухель, Уотфорд, Челси

Автор mihajlo   

Дата 02.12.2021 06:00

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  1. m-ballack 02.12.2021 06:51 # m-ballack
    ИМПЕРАТОР!

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  2. mrjingles 02.12.2021 06:31 # mrjingles
    Заходит как то пинс в бар, а там Лукаку за стойкой стоит. Ну мужик сел, а Лукаку достаёт свой чёрный хер, кидает на стойку и говорит:
    - Попробуй подними.
    Пинс пыжился пыжился, но не поднял. Лукаку:
    - То то же. А хули ты хотел? 115 лямов.

    (ответить)

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