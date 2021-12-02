"Сити" увез три очка с "Вилла Парк"

Роскошные голы португальцев Рубена Диаша и Бернарду Силвы позволили "Манчестер Сити" увезти три очка от "Астон Виллы" — 1:2.

Главный тренер "вилланов" Стивен Джеррард бросил в бой с первых минут Дугласа Луиса и Эмилиано Буэндиа, которые заменили Джейкоба Рэмси и Эшли Янга.



В стартовом составе "горожан" произошло три изменения. Свой шанс получили Натан Аке, Александр Зинченко и Фернандиньо.



"Сити" с самого начала принялся диктовать игру, напрягая оборону бирмингемцев и их голкипера Эмилиано Мартинеса.



Было ощущение, что гол назревает, и на 27-й минуте Рубен Диаш это ощущение оправдал. Португальский защитник блестяще пробил в касание с дистанции после передачи Рахима Стерлинга — 0:1.



Незадолго до перерыва "горожане" провели стремительную контратаку, и Бернарду Силва пробил по летящему мячу из пределов штрафной после заброса с правого фланга от Габриэля Жезуса — 0:2.



Второй тайм начался с того, что "Вилла" отыграла один гол. Олли Уоткинс откликнулся на передачу Луиса от углового флажка и пробил ногой в касание — 1:2.



Хозяева поверили в себя, однако избежать поражения им не удалось, несмотря на то, что соперник давал играть.



Ближе всех к тому, чтобы сделать счет ничейным был Карни Чуквуэмека, однако Эдерсон спас "горожан".



"Вилла" играла почти на равных с действующим чемпионом во втором тайме, но слишком многое было потеряно до перерыва, чтобы рассчитывать на положительный результат.



"Астон Вилла" — "Манчестер Сити". Отчет о матче