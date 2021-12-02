"Сити" увез три очка с "Вилла Парк"

Бернарду Силва и Рубен Диаш Роскошные голы португальцев Рубена Диаша и Бернарду Силвы позволили "Манчестер Сити" увезти три очка от "Астон Виллы" — 1:2.

Главный тренер "вилланов" Стивен Джеррард бросил в бой с первых минут Дугласа Луиса и Эмилиано Буэндиа, которые заменили Джейкоба Рэмси и Эшли Янга.

В стартовом составе "горожан" произошло три изменения. Свой шанс получили Натан Аке, Александр Зинченко и Фернандиньо.

"Сити" с самого начала принялся диктовать игру, напрягая оборону бирмингемцев и их голкипера Эмилиано Мартинеса.

Было ощущение, что гол назревает, и на 27-й минуте Рубен Диаш это ощущение оправдал. Португальский защитник блестяще пробил в касание с дистанции после передачи Рахима Стерлинга — 0:1.

Незадолго до перерыва "горожане" провели стремительную контратаку, и Бернарду Силва пробил по летящему мячу из пределов штрафной после заброса с правого фланга от Габриэля Жезуса — 0:2.

Второй тайм начался с того, что "Вилла" отыграла один гол. Олли Уоткинс откликнулся на передачу Луиса от углового флажка и пробил ногой в касание — 1:2.

Хозяева поверили в себя, однако избежать поражения им не удалось, несмотря на то, что соперник давал играть.

Ближе всех к тому, чтобы сделать счет ничейным был Карни Чуквуэмека, однако Эдерсон спас "горожан".

"Вилла" играла почти на равных с действующим чемпионом во втором тайме, но слишком многое было потеряно до перерыва, чтобы рассчитывать на положительный результат.

"Астон Вилла" — "Манчестер Сити". Отчет о матче


Метки Астон Вилла, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 02.12.2021 01:25

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  1. slash-lfc 02.12.2021 01:37 # slash-lfc
    КОРОЛИ!!!

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  2. mancityman 02.12.2021 01:35 # mancityman
    Уахахаххахахах, обоссанный армян пытается включать интеллектуала, но мы же, все знаем, что это обычная, тупая, обезьянка ара ))

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  3. gerrard08 02.12.2021 01:30 # gerrard08
    Как же команда Стива держала в напряге всю эту многомиллиардную пустышку! Не представляю что Стив сделал бы из них, будь они на равном финансировании.

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  4. mancityman 02.12.2021 01:28 # mancityman
    КОРОЛИ!!!

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  5. true-manc 02.12.2021 01:26 # true-manc
    КОРОЛИ!!!

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