"Сити" увез три очка с "Вилла Парк"
Роскошные голы португальцев Рубена Диаша и Бернарду Силвы позволили "Манчестер Сити" увезти три очка от "Астон Виллы" — 1:2.
Главный тренер "вилланов" Стивен Джеррард бросил в бой с первых минут Дугласа Луиса и Эмилиано Буэндиа, которые заменили Джейкоба Рэмси и Эшли Янга.
В стартовом составе "горожан" произошло три изменения. Свой шанс получили Натан Аке, Александр Зинченко и Фернандиньо.
"Сити" с самого начала принялся диктовать игру, напрягая оборону бирмингемцев и их голкипера Эмилиано Мартинеса.
Было ощущение, что гол назревает, и на 27-й минуте Рубен Диаш это ощущение оправдал. Португальский защитник блестяще пробил в касание с дистанции после передачи Рахима Стерлинга — 0:1.
Незадолго до перерыва "горожане" провели стремительную контратаку, и Бернарду Силва пробил по летящему мячу из пределов штрафной после заброса с правого фланга от Габриэля Жезуса — 0:2.
Второй тайм начался с того, что "Вилла" отыграла один гол. Олли Уоткинс откликнулся на передачу Луиса от углового флажка и пробил ногой в касание — 1:2.
Хозяева поверили в себя, однако избежать поражения им не удалось, несмотря на то, что соперник давал играть.
Ближе всех к тому, чтобы сделать счет ничейным был Карни Чуквуэмека, однако Эдерсон спас "горожан".
"Вилла" играла почти на равных с действующим чемпионом во втором тайме, но слишком многое было потеряно до перерыва, чтобы рассчитывать на положительный результат.
"Астон Вилла" — "Манчестер Сити". Отчет о матче
02.12.2021 01:25
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КОРОЛИ!!!
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Уахахаххахахах, обоссанный армян пытается включать интеллектуала, но мы же, все знаем, что это обычная, тупая, обезьянка ара ))
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Как же команда Стива держала в напряге всю эту многомиллиардную пустышку! Не представляю что Стив сделал бы из них, будь они на равном финансировании.
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КОРОЛИ!!!
(ответить)
КОРОЛИ!!!
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