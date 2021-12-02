"Ливерпуль" разгромил "Эвертон"

"Ливерпуль" убедительно выиграл мерсисайдское дерби, сокрушив "Эвертон" со счетом 1:4.

В стартовый состав "ирисок" вернулись Демарай Грей и Ришарлисон, заменив Алекса Ивоби и Энтони Гордона.



У "красных" лишь Жоэль Матип заменил Ибраиму Конате.



Матч на "Гудисон Парк" начался с убийственных моментов Матипа и Мохамеда Салаха, но тот и другой пробили мимо.



Однако с третьей попытки "Ливерпуль" все ж забил. На девятой минуте Энди Робертсон почти от лицевой сделал передачу назад на границу штрафной площади, а Джордан Хендерсон нанес обводящий удар в притирку со штангой — 0:1.



Гости полностью доминировали над своим соперником, который отметился лишь нелепой симуляцией Андроса Таунсенда.



А на 19-й минуте подавляющее игровое преимущество "красных" вылилось во второй гол. Салах молнией пролетел по правому флангу, ворвался в штрафную и закрутил мяч в дальний угол ворот — 0:2.



Довольно скоро натиск "Ливерпуля" ослаб. "Эвертон" перевел дух, а на 38-й минуте отыграл один гол. Провалился центр обороны гостей, и Грей вышел один на один, пробив под ногой Алиссона — 1:2.



Гол Грея определенно взбодрил "ирисок", которые уже не чувствовали себя такими безнадежными.



Во втором тайме "красные" имели некоторое преимущество, однако опасные моменты в игре почти не возникали.



Развязка наступила на 64-й минуте, когда Салах обокрал в центральном круге Шеймуса Коулмена, совершил забег до штрафной и закатил мяч в дальний угол ворот — 1:3.



"Эвертон" перестал сопротивляться и за 10 минут до конца пропустил еще раз. Диогу Жота развернулся около Аллана в штрафной и нанес удар с острого угла над присевшим Пикфордом — 1:4.



"Ливерпуль" уверенно доказал свое превосходство над соседями. Гол Демарая Грея на время подарил "Эвертону" надежду, однако по игре "ириски" и близко не соответствуют "красным".



"Эвертон" — "Ливерпуль". Отчет о матче