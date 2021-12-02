"Ливерпуль" разгромил "Эвертон"
"Ливерпуль" убедительно выиграл мерсисайдское дерби, сокрушив "Эвертон" со счетом 1:4.
В стартовый состав "ирисок" вернулись Демарай Грей и Ришарлисон, заменив Алекса Ивоби и Энтони Гордона.
У "красных" лишь Жоэль Матип заменил Ибраиму Конате.
Матч на "Гудисон Парк" начался с убийственных моментов Матипа и Мохамеда Салаха, но тот и другой пробили мимо.
Однако с третьей попытки "Ливерпуль" все ж забил. На девятой минуте Энди Робертсон почти от лицевой сделал передачу назад на границу штрафной площади, а Джордан Хендерсон нанес обводящий удар в притирку со штангой — 0:1.
Гости полностью доминировали над своим соперником, который отметился лишь нелепой симуляцией Андроса Таунсенда.
А на 19-й минуте подавляющее игровое преимущество "красных" вылилось во второй гол. Салах молнией пролетел по правому флангу, ворвался в штрафную и закрутил мяч в дальний угол ворот — 0:2.
Довольно скоро натиск "Ливерпуля" ослаб. "Эвертон" перевел дух, а на 38-й минуте отыграл один гол. Провалился центр обороны гостей, и Грей вышел один на один, пробив под ногой Алиссона — 1:2.
Гол Грея определенно взбодрил "ирисок", которые уже не чувствовали себя такими безнадежными.
Во втором тайме "красные" имели некоторое преимущество, однако опасные моменты в игре почти не возникали.
Развязка наступила на 64-й минуте, когда Салах обокрал в центральном круге Шеймуса Коулмена, совершил забег до штрафной и закатил мяч в дальний угол ворот — 1:3.
"Эвертон" перестал сопротивляться и за 10 минут до конца пропустил еще раз. Диогу Жота развернулся около Аллана в штрафной и нанес удар с острого угла над присевшим Пикфордом — 1:4.
"Ливерпуль" уверенно доказал свое превосходство над соседями. Гол Демарая Грея на время подарил "Эвертону" надежду, однако по игре "ириски" и близко не соответствуют "красным".
"Эвертон" — "Ливерпуль". Отчет о матче
02.12.2021 01:10
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Последние комментарии:
02.12.2021 01:31 #
bezviz
а у Челси нету? Жорж Канте Кова Маунт Лофтус, это лучшая полузащита в мире прямо сейчас
Источник: http://fapl.ru/posts/89892/?c=1#c7457902
ЛОФТУС МАУНТ АХУХААЗЗАЗРАХХПХПХПХПХПХАХПХА
(ответить)
а теперь слушаем новый альбом Оксимирона 6лять
(ответить)
Лол, жопонюхи между собой чемпик в комментах разыгрывают, но при этом их суператакующие команды не могут догнать "слабейший" Челси, у которого нет напов, а красные жопонюхи даже в большинстве и с наротированной пенкой еле очко увезли со своего же стадиона.
Просто кек, чемпионы xyeвы)
(ответить)
ахуенный альбом.
(ответить)
Окси на час 40 мин дал ляпоты
(ответить)
Ливерпуль как Путин ебашит всё на пути
мы Великие
(ответить)
ЛФК просто не перестаёт обоссывать пенсов в их ротан пхехехехехехехехехе охуенно горят пенсята ухехехехехехехе
(ответить)
Это было мощно
Пенсы отскочили люто, до сих пор горят чепухи чукотские
(ответить)
Ливерпуль как Россия держава в футболе
(ответить)
Бля вроде Прое6алси отскочило, а у Валеры очко горит на Ливерпуль неистово. И опять ноль внимания на Шыти, который главный претендент на чемпик.
(ответить)
Чемпионство как девка выбирающая между ЛФК который ебет ее знатно, закидывая все больше и больше палочек и челси у которых потенция работает на удачу раз на три. Выбор в конце у девки очевиден
(ответить)
Кажется, Бенитес собрался в Ньюкасл.
(ответить)
Блать даже пукки забил больше голов чем все нападающие щольсбери ухехехехехехехехехехехехеехехе просто обоссаны пенсята ухехехехехехе
(ответить)
1Салах Ливерпуль 13
2Макаку Пенсы 3х3=9
3Варди Лестер 9
(ответить)
Я так понял, Сауль там вообще по пизде пошёл. Только ленивый не сказал при этом трансфере, что человеку, потерявшему место в старте в сраной Ла Лиге, нех делать в АПЛ. Но пенсы почему-то решили, что это классный трансфер для усиления состава. Я так понимаю, что это про таких игроков они говорят, когда имеют ввиду, что у них сильнейшая скамейка в АПЛ?
(ответить)
1 Челси
пропасть
3 ЖОПОНЮХИ
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Все будет элементарно просто. Когда пенсы кровь из носу вытаскивая еле свои матчи греют трон Ливерпулю, ЛФК в свою очередь выпустив на амбразуру синих на раслабоне возьмет теплое первое место в конце сезона.
(ответить)
ливерпуль как путин - нравится только дебилам
(ответить)
Блать даже сломанный фирмино в списке бомбардиров ухахахаахахахаха ну а где же супер дорогие и Мега топы Вернера и мукаку ? М ? Хуи сосут под шконкой пхехехеехехехехехехехеехехехехехехехехе
(ответить)
Безвиза распидарасило от того, что щольсе ебаная помойка тратившая по 500 млн и играющая на уровне вротфорда азазазаза
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