"Ливерпуль" разгромил "Эвертон"

Джордан Пикфорд и Мохамед Салах "Ливерпуль" убедительно выиграл мерсисайдское дерби, сокрушив "Эвертон" со счетом 1:4.

В стартовый состав "ирисок" вернулись Демарай Грей и Ришарлисон, заменив Алекса Ивоби и Энтони Гордона.

У "красных" лишь Жоэль Матип заменил Ибраиму Конате.

Матч на "Гудисон Парк" начался с убийственных моментов Матипа и Мохамеда Салаха, но тот и другой пробили мимо.

Однако с третьей попытки "Ливерпуль" все ж забил. На девятой минуте Энди Робертсон почти от лицевой сделал передачу назад на границу штрафной площади, а Джордан Хендерсон нанес обводящий удар в притирку со штангой — 0:1.

Гости полностью доминировали над своим соперником, который отметился лишь нелепой симуляцией Андроса Таунсенда.

А на 19-й минуте подавляющее игровое преимущество "красных" вылилось во второй гол. Салах молнией пролетел по правому флангу, ворвался в штрафную и закрутил мяч в дальний угол ворот — 0:2.

Довольно скоро натиск "Ливерпуля" ослаб. "Эвертон" перевел дух, а на 38-й минуте отыграл один гол. Провалился центр обороны гостей, и Грей вышел один на один, пробив под ногой Алиссона — 1:2.

Гол Грея определенно взбодрил "ирисок", которые уже не чувствовали себя такими безнадежными.

Во втором тайме "красные" имели некоторое преимущество, однако опасные моменты в игре почти не возникали.

Развязка наступила на 64-й минуте, когда Салах обокрал в центральном круге Шеймуса Коулмена, совершил забег до штрафной и закатил мяч в дальний угол ворот — 1:3.

"Эвертон" перестал сопротивляться и за 10 минут до конца пропустил еще раз. Диогу Жота развернулся около Аллана в штрафной и нанес удар с острого угла над присевшим Пикфордом — 1:4.

"Ливерпуль" уверенно доказал свое превосходство над соседями. Гол Демарая Грея на время подарил "Эвертону" надежду, однако по игре "ириски" и близко не соответствуют "красным".

"Эвертон" — "Ливерпуль". Отчет о матче


Метки Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 02.12.2021 01:10

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Последние комментарии:




  1. felix-the-cat 02.12.2021 02:17 # felix-the-cat
    02.12.2021 01:31 #
    bezviz

    а у Челси нету? Жорж Канте Кова Маунт Лофтус, это лучшая полузащита в мире прямо сейчас

    Источник: http://fapl.ru/posts/89892/?c=1#c7457902




    ЛОФТУС МАУНТ АХУХААЗЗАЗРАХХПХПХПХПХПХАХПХА

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  2. bezviz 02.12.2021 02:02 # bezviz
    а теперь слушаем новый альбом Оксимирона 6лять

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  3. m-ballack 02.12.2021 02:01 # m-ballack
    Лол, жопонюхи между собой чемпик в комментах разыгрывают, но при этом их суператакующие команды не могут догнать "слабейший" Челси, у которого нет напов, а красные жопонюхи даже в большинстве и с наротированной пенкой еле очко увезли со своего же стадиона.

    Просто кек, чемпионы xyeвы)

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  4. scholes18 02.12.2021 01:55 # scholes18
    ахуенный альбом.

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  5. beatles-red 02.12.2021 01:54 # beatles-red
    Окси на час 40 мин дал ляпоты

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  6. putintime 02.12.2021 01:48 # putintime
    Ливерпуль как Путин ебашит всё на пути
    мы Великие

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  7. roberto-89 02.12.2021 01:44 # roberto-89
    ЛФК просто не перестаёт обоссывать пенсов в их ротан пхехехехехехехехехе охуенно горят пенсята ухехехехехехехе

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  8. superperez101 02.12.2021 01:41 # superperez101
    Это было мощно
    Пенсы отскочили люто, до сих пор горят чепухи чукотские

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  9. putintime 02.12.2021 01:38 # putintime
    Ливерпуль как Россия держава в футболе

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  10. slash-lfc 02.12.2021 01:35 # slash-lfc
    Бля вроде Прое6алси отскочило, а у Валеры очко горит на Ливерпуль неистово. И опять ноль внимания на Шыти, который главный претендент на чемпик.

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  11. beatles-red 02.12.2021 01:34 # beatles-red
    Чемпионство как девка выбирающая между ЛФК который ебет ее знатно, закидывая все больше и больше палочек и челси у которых потенция работает на удачу раз на три. Выбор в конце у девки очевиден

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  12. brown-ale 02.12.2021 01:34 # brown-ale
    Кажется, Бенитес собрался в Ньюкасл.

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  13. roberto-89 02.12.2021 01:33 # roberto-89
    Блать даже пукки забил больше голов чем все нападающие щольсбери ухехехехехехехехехехехехеехехе просто обоссаны пенсята ухехехехехехе

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  14. putintime 02.12.2021 01:33 # putintime
    1Салах Ливерпуль 13
    2Макаку Пенсы 3х3=9
    3Варди Лестер 9

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  15. sausage 02.12.2021 01:31 # sausage
    Я так понял, Сауль там вообще по пизде пошёл. Только ленивый не сказал при этом трансфере, что человеку, потерявшему место в старте в сраной Ла Лиге, нех делать в АПЛ. Но пенсы почему-то решили, что это классный трансфер для усиления состава. Я так понимаю, что это про таких игроков они говорят, когда имеют ввиду, что у них сильнейшая скамейка в АПЛ?

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  16. thegodfather 02.12.2021 01:30 # thegodfather
    1 Челси
    пропасть
    3 ЖОПОНЮХИ

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  17. beatles-red 02.12.2021 01:29 # beatles-red
    Все будет элементарно просто. Когда пенсы кровь из носу вытаскивая еле свои матчи греют трон Ливерпулю, ЛФК в свою очередь выпустив на амбразуру синих на раслабоне возьмет теплое первое место в конце сезона.

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  18. true-manc 02.12.2021 01:29 # true-manc
    ливерпуль как путин - нравится только дебилам

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  19. roberto-89 02.12.2021 01:27 # roberto-89
    Блать даже сломанный фирмино в списке бомбардиров ухахахаахахахаха ну а где же супер дорогие и Мега топы Вернера и мукаку ? М ? Хуи сосут под шконкой пхехехеехехехехехехехеехехехехехехехехе

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  20. felix-the-cat 02.12.2021 01:26 # felix-the-cat
    Безвиза распидарасило от того, что щольсе ебаная помойка тратившая по 500 млн и играющая на уровне вротфорда азазазаза

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