"Челси" одержал тяжелую победу над "Уотфордом"

Гол и результативная передача Мейсона Маунта позволили "Челси" одержать непростую победу 1:2 в гостях у "Уотфорда".

Впервые в этом сезоне Премьер-Лиги в стартовом составе "шершней" появился Жоао Педро, замени Кучо Эрнандеса в нападении.



Относительно 1:1 с "Манчестер Юнайтед" главный тренер "синих" Томас Тухель поменял сразу шестерых, освежив команду с помощью Андреаса Кристенсена, Сесара Аспиликуэты, Сауля Ньигеса, Мейсона Маунта, Кристиана Пулишича и Кая Хаверца.



Команды успели сыграть только около 10 минут, после чего матч был остановлен из-за того, что у одного из зрителей на трибунах случился сердечный приступ.



Пауза затянулась на полчаса и, как показалось, больше пошла на пользу хозяевам. У гостей игра впереди особо не ладилась, однако на 19-й минуте Маунт отметился ударом в штангу.



Затем "Челси" вновь затаился, а спустя 10 минут открыл счет. Маркос Алонсо вошел в штрафную с левого края, сделал короткий пас на Хаверца, а тот передал мяч дальше под удар в касание Маунта — 0:1.



Спустя три минуты уже Хаверц послал мяч в ворота "Уотфорда", однако гол Кая не был засчитан из-за офсайда.



Такое развитие событий не выбило "шершней" из колеи. Команда Клаудио Раньери только активизировалась и на 43-й минуте сравняла счет. Эммануэль Деннис вошел в штрафную по правому краю, заложил финт перед Антонио Рюдигером и нанес удар с рикошетом от защитника "синих" — 1:1.



Гости выглядели неуверенно в заключительные минуты тайма, что заставило Тухеля заменить Сауля на Тиаго Силву в перерыве.



Игра во втором тайме была очень тяжелой и нервной для "Челси", однако на 72-й минуте гости вновь вышли вперед. Появившийся на замену Хаким Зийеш пробил в касание из центра штрафной после передачи с левого фланга от Маунта — 1:2.



"Синие" достаточно уверенно выдержали финальный штурм "шершней" и оформили победу в этом насыщенном событиями — на поле и за его пределами — матче.



"Уотфорд" — "Челси". Отчет о матче