"Челси" одержал тяжелую победу над "Уотфордом"

Челси Гол и результативная передача Мейсона Маунта позволили "Челси" одержать непростую победу 1:2 в гостях у "Уотфорда".

Впервые в этом сезоне Премьер-Лиги в стартовом составе "шершней" появился Жоао Педро, замени Кучо Эрнандеса в нападении.

Относительно 1:1 с "Манчестер Юнайтед" главный тренер "синих" Томас Тухель поменял сразу шестерых, освежив команду с помощью Андреаса Кристенсена, Сесара Аспиликуэты, Сауля Ньигеса, Мейсона Маунта, Кристиана Пулишича и Кая Хаверца.

Команды успели сыграть только около 10 минут, после чего матч был остановлен из-за того, что у одного из зрителей на трибунах случился сердечный приступ.

Пауза затянулась на полчаса и, как показалось, больше пошла на пользу хозяевам. У гостей игра впереди особо не ладилась, однако на 19-й минуте Маунт отметился ударом в штангу.

Затем "Челси" вновь затаился, а спустя 10 минут открыл счет. Маркос Алонсо вошел в штрафную с левого края, сделал короткий пас на Хаверца, а тот передал мяч дальше под удар в касание Маунта — 0:1.

Спустя три минуты уже Хаверц послал мяч в ворота "Уотфорда", однако гол Кая не был засчитан из-за офсайда.

Такое развитие событий не выбило "шершней" из колеи. Команда Клаудио Раньери только активизировалась и на 43-й минуте сравняла счет. Эммануэль Деннис вошел в штрафную по правому краю, заложил финт перед Антонио Рюдигером и нанес удар с рикошетом от защитника "синих" — 1:1.

Гости выглядели неуверенно в заключительные минуты тайма, что заставило Тухеля заменить Сауля на Тиаго Силву в перерыве.

Игра во втором тайме была очень тяжелой и нервной для "Челси", однако на 72-й минуте гости вновь вышли вперед. Появившийся на замену Хаким Зийеш пробил в касание из центра штрафной после передачи с левого фланга от Маунта — 1:2.

"Синие" достаточно уверенно выдержали финальный штурм "шершней" и оформили победу в этом насыщенном событиями — на поле и за его пределами — матче.

"Уотфорд" — "Челси". Отчет о матче


Метки обзор матча, Премьер-Лига, Уотфорд, Челси

Автор mihajlo   

Дата 02.12.2021 01:05

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. selta 02.12.2021 01:46 # selta
    На одной из страничек в «Инстаграме», посвящённой таланту Криштиану Роналду, появилась публикация по поводу вручения «Золотого мяча» Лионелю Месси. Речь идёт о страничке @cr7.o_lendario.

    В публикации перечисляются достижения Криштиану Роналду в 2021 году. Подчёркивается, что португалец мог бы бороться за «Золотой мяч» с Робертом Левандовски. Что касается Лионеля Месси, то качество его выступлений, напротив, ставится под сомнение.

    «Чтобы Роналду дали «Золотой мяч», он должен быть бесспорно лучшим, на 300%. С Месси всё наоборот – он может провести скромный сезон, и ему всегда найдут способ вручить приз. Воровство. Грязь. Стыд. Просто прискорбно», - говорится в публикации.

    «У любого человека с достаточным уровнем интеллекта есть понимание того, кто на самом деле заслуживал «Золотой мяч». Получать награды, не заслуживая их, - ложное счастье. Криштиану Роналду всегда будет лучшим в истории», - отмечает автор.

    Самое интересное, что комментарий под этой публикацией оставил сам Криштиану Роналду.
    «Это правда!»

    Походу только Кришу и есть дело до мусорного мяча. Всем на свете пох, а ему нет. Глупо выглядит

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  2. takernotagiver 02.12.2021 01:32 # takernotagiver
    Ну если Обаму купят, может и станут чемпионами))) Он поточнее будет чукотских косепоров.

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  3. takernotagiver 02.12.2021 01:29 # takernotagiver
    Да в матче с Сити на Стамфорде Чукотка показала насколько она беспомощна против таких команд. Так что дело времени. Сити и Ливер пусть будут чемпионами. Они в атаку играют хотя бы и не щемятся в защите как Щелси сегодня.

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  4. selta 02.12.2021 01:26 # selta
    Кстати обыграли личных епырей жопонюхов и их гей дружков!

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  5. chelsiukpro 02.12.2021 01:24 # chelsiukpro
    Какие очные когда Челси мог и натягивал колбасников . Чудом в большинстве забили 11метровы. Стти 3 раза напрегали последний да проиграли и то со скртпом счёт был

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  6. jirrort 02.12.2021 01:21 # jirrort
    Без Канте,Жоржиньо,Ковачича,Джеймса,Одои,Вернера и Сильвы с Лукаку в первом тайме ,обоссали ебырей Колбасы и Спермю.Почувствуйте ИМПЕРАТОРСКУЮ мощь и ужаснитесь,твари!!!

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  7. takernotagiver 02.12.2021 01:20 # takernotagiver
    Толку от этих отскоков. В очных встречах Ливер и Сити порвут это недоразумение. Всё равно что пытаться убежать от гончих в открытом поле. Один раз споткнешься и хана)

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  8. cristean2 02.12.2021 01:17 # cristean2
    И да, как же Хаверц топово играл сегодня, прямо эталонный центрфорвард, и корпусом, и обводочки успешные, хороош

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  9. gucman 02.12.2021 01:16 # gucman
    лyзepxyй и так, и сяк пыжится, только чтоб получить любимый запах пенсовской жoпы, но увы... это надо заслужить! с победой!

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  10. chelsiukpro 02.12.2021 01:15 # chelsiukpro
    Заголовок конечно за сильно крикнул!
    ИМПЕРАТОРЫ красавцы! Даже когда игра не идёт берём 3 очка! С ПОБЕДОЙ!

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  11. takernotagiver 02.12.2021 01:14 # takernotagiver
    Видно, что плохо чукотка играет против прессингующих команд. А Вест Хэм как раз-таки из таких и посильнее в разы будет&#65289;

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  12. jirrort 02.12.2021 01:14 # jirrort
    Тухелян красава ,3-им составом добыли победу,а к Вест Хэму уже отдохнувшая основа подъедет.Топовая ротация от ИМПЕРАТОРА,хейтеры нюхают жопу!

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  13. putintime 02.12.2021 01:14 # putintime
    Бомбардиры Премьер-Лиги сезона 2021/22
    № Имя Команда Голов
    1 Мохамед Салах Ливерпуль 13 (1 пен)
    2 Джейми Варди Лестер 9
    3 Диогу Жота Ливерпуль 8
    4 Садио Мане Ливерпуль 7
    5 Рафинья Лидс 6 (1 пен)
    6 Мичейл Антонио Вест Хэм 6
    7 Эммануэль Деннис Уотфорд 6
    8 Исмаила Сарр Уотфорд 5
    9 Нил Мопе Брайтон 5 (1 пен)
    10 Каллум Уилсон Ньюкасл 5 (1 пен)
    11 Максвел Корне Бернли 5
    12 Теему Пукки Норвич 5 (2 пен)
    13 Джошуа Кинг Уотфорд 5 (1 пен)
    14 Сон Хен Мин Тоттенхэм 4
    15 Роберто Фирмино Ливерпуль 4


    оставлю здесь

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  14. bezviz 02.12.2021 01:13 # bezviz
    у Челси постоянно отсутствует половина игроков основы, но Челси все-равно на первом месте и побеждает, лузерка в прошлом сезоне с меньшими потерями просто выдала эпический марш по отсосам всяким середнякам

    это и есть уровень чемпионов, дух чемпионов, менталитет чемпионов, вот увидите, когда у лузерки отъедут сосолах и чмоне, эти бездари будут терять очки в каждом матче

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  15. chelsea-69 02.12.2021 01:13 # chelsea-69
    Провели шершнявым по губам залупой пенской

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  16. ataman 02.12.2021 01:12 # ataman
    Волевая победа с несыгранным резервом

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  17. selta 02.12.2021 01:12 # selta
    Изи на классе! Зиеш и Маунт в форме, Лукакыч еще не готов.
    Жопонюхи посрамлены, стараются, пыжатся, одын куй нюхают бебу

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  18. skydreams 02.12.2021 01:12 # skydreams
    Тяжёлая победа. С МЮ очки потеряли, тут можно сказать добрали. И как же с выходом Тиаго Силвы играли спокойнее стала. Моё мнение - что и Рюди, и Кристина, и Алонсо такие же как и были днищи-привозилы. Просто играя рядом с таким топом, как Тиаго, стыдно играть хуёво. Ну а для Сауля надеюсь это был похоронный. Ладно бы если что-то не получалось, но он же не борется никуя. Вот это непозволительно как по мне.
    Лучшие - Менди, Хаверц и Маунт, выстрадали победу.

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  19. felix-the-cat 02.12.2021 01:12 # felix-the-cat
    Пхаххахахахахахахаха очередная ультрапозорная победа

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  20. liverpo0ol 02.12.2021 01:11 # liverpo0ol
    02.12.2021 00:57 #
    felix-the-cat

    30.11.2021 14:11 #
    thegodfather

    та куда, их ириски уже завтра размажут по полю)

    Источник: http://fapl.ru/posts/89872/?c=1#c7457708

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