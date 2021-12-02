"Вест Хэм" хочет купить Тарковски и Лингарда в январе

Наставник "Вест Хэма" Дэвид Мойес надеется укрепить свой состав в январе с помощью защитника "Бернли" Джеймса Тарковски и вингера "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингарда.

Недавно Мойес заявил, что его клуб не планирует совершать громких приобретений в зимнее окно, несмотря на привлеченные инвестиции чешского миллиардера Даниэля Кретинского.



Однако это не означает, что "молотобойцы" не будут покупать вообще. Как утверждает Daily Mirror, в уме у Мойеса есть две цели, которые должны стоить разумных денег.



Во-первых, Мойес хочет Тарковски, чей приход помог бы "Вест Хэму" сгладить потерю с тяжелой травмой Анджело Огбонны. Джеймс может быть доступен для трансфера всего за 7 миллионов фунтов ввиду истекающего в конце сезона контракта.



Контракт Лингарда тоже истекает в конце сезона, и благодаря тому, что Джесси блестяще провел вторую половину прошлого сезона в "Вест Хэме" на правах аренды, лондонский клуб является фаворитом в борьбе за игрока сборной Англии.



Покупка Лингарда помогла бы "молотобойцам" легче перенести отъезд алжирца Саида Бенрахмы на Кубок Африки в январе.