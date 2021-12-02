"Вест Хэм" хочет купить Тарковски и Лингарда в январе
Наставник "Вест Хэма" Дэвид Мойес надеется укрепить свой состав в январе с помощью защитника "Бернли" Джеймса Тарковски и вингера "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингарда.
Недавно Мойес заявил, что его клуб не планирует совершать громких приобретений в зимнее окно, несмотря на привлеченные инвестиции чешского миллиардера Даниэля Кретинского.
Однако это не означает, что "молотобойцы" не будут покупать вообще. Как утверждает Daily Mirror, в уме у Мойеса есть две цели, которые должны стоить разумных денег.
Во-первых, Мойес хочет Тарковски, чей приход помог бы "Вест Хэму" сгладить потерю с тяжелой травмой Анджело Огбонны. Джеймс может быть доступен для трансфера всего за 7 миллионов фунтов ввиду истекающего в конце сезона контракта.
Контракт Лингарда тоже истекает в конце сезона, и благодаря тому, что Джесси блестяще провел вторую половину прошлого сезона в "Вест Хэме" на правах аренды, лондонский клуб является фаворитом в борьбе за игрока сборной Англии.
Покупка Лингарда помогла бы "молотобойцам" легче перенести отъезд алжирца Саида Бенрахмы на Кубок Африки в январе.
02.12.2021 00:05
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