Рангник получит 100 млн. фунтов для спасения сезона

"Манчестер Юнайтед" выделит 100 миллионов фунтов на зимние трансферы временному тренеру Ральфу Рангнику, который уже определился с двумя целями.

В данный момент Рангник все еще находится в ожидании разрешения на работу, однако Ральф и его новый клуб уже строят совместные планы на январское окно.



Угроза остаться без Лиги Чемпионов на следующий сезон подталкивает "красных дьяволов" к укреплению состава в январе, и Daily Mirror ожидает, что Рангику будет позволено потратить до 100 млн. фунтов в следующем месяце.



В первую очередь Ральф готов обратиться к игрокам, которых он хорошо знает. По информации издания, на радаре у 63-летнего немца находятся полузащитник Амаду Айдара и вингер Кристофер Нкунку из "РБ Лейпциг".



После окончания этого сезона Рангник перейдет на роль консультанта "Юнайтед", поэтому на "Олд Траффорд" не видят проблем, чтобы поддержать Ральфа в январе, несмотря на его временный статус.