Рангник получит 100 млн. фунтов для спасения сезона

Ральф Рангник "Манчестер Юнайтед" выделит 100 миллионов фунтов на зимние трансферы временному тренеру Ральфу Рангнику, который уже определился с двумя целями.

В данный момент Рангник все еще находится в ожидании разрешения на работу, однако Ральф и его новый клуб уже строят совместные планы на январское окно.

Угроза остаться без Лиги Чемпионов на следующий сезон подталкивает "красных дьяволов" к укреплению состава в январе, и Daily Mirror ожидает, что Рангику будет позволено потратить до 100 млн. фунтов в следующем месяце.

В первую очередь Ральф готов обратиться к игрокам, которых он хорошо знает. По информации издания, на радаре у 63-летнего немца находятся полузащитник Амаду Айдара и вингер Кристофер Нкунку из "РБ Лейпциг".

После окончания этого сезона Рангник перейдет на роль консультанта "Юнайтед", поэтому на "Олд Траффорд" не видят проблем, чтобы поддержать Ральфа в январе, несмотря на его временный статус.


Метки Айдара, Манчестер Юнайтед, Нкунку, Рангник, РБ Лейпциг, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 01.12.2021 23:00

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