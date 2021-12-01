Гюндоган: "Силва очень недооценен"

Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган заявил, что люди недооценивают его партнера по команде Бернарду Силву.

Не сумев покинуть "Этихад" в летнее трансферное окно, Силва не стал отчаиваться, а взял себя в руки и в этом сезоне вернулся на свой высший уровень.



Бернарду забил четыре гола и отдал две результативные передачи за "горожан" в рамках Премьер-Лиги и Лиги Чемпионов, однако Гюндогану все равно кажется, что люди не до конца понимают, насколько хорош 27-летний португалец.



"Думаю, он очень недооценен. Он вкладывает так много усилий во все, что делает на поле, стараясь ради нас, а не только ради себя".



"Когда ты играешь таким образом, существует опасность, что порой тебя будут недооценивать, но у себя в клубе мы знаем, насколько он важен для нас. Его ценят в команде, и мы очень рады, что он играет за нас и проводит столь невероятный сезон", — приводит слова Гюндогана ESPN.