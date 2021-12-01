Кристиан Ромеро вернется в 2022 году

Защитник "Тоттенхэма" Кристиан Ромеро уже не сыграет в этом календарном году из-за "очень серьезной" травмы задней поверхности бедра.

После своего перехода из "Аталанты" за 42.5 млн. фунтов Ромеро успел сыграть 13 матчей за "шпор", прежде чем травмировался в сборной Аргентины во время последнего международного перерыва.



До 2 января "Тоттенхэму" предстоит провести 10 матчей, и Кристиан пропустит их все. Однако этим отсутствие 23-летнего защитника может не ограничиться.



"Плохие новости — его травма оказалась серьезной. Пройдет время, прежде чем мы снова его увидим. Мы будем отслеживать его состояние неделя за неделей, но вернется он только в следующем году".



"Сейчас он работает над восстановлением, но ему нужно время. Жаль, потому что он очень важный игрок. Его травма очень серьезна".



"Я не знаю, когда он вернется. Это может быть январь, февраль. Но 2021 год для него точно завершен. Нам придется подождать", — цитирует главного тренера "шпор" Антонио Конте Sky Sports.