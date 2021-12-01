Кэррик пока не разговаривал с Рангником

Тренер "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик заявил, что пока даже не разговаривал с Ральфом Рангником.

После матча против "Челси" в минувший уикенд (1:1) Кэррику пришлось убеждать публику, что это он сам определял состав и тактику, а не Рангник.



С тех пор "красные дьяволы" официально подтвердили назначение Ральфа, который уже прибыл в Манчестер и даже посетил "Олд Траффорд" с экскурсией, однако к матчу против "Арсенала" Кэррик готовит команду без влияния 63-летнего немца.



"Нет, мы пока не разговаривали. Нам не удалось этого сделать ввиду текущих дел и разрешения на работу".



Пока мы общаемся с вами, продолжается процесс получения разрешения на работу, и я в том же положении, что и в матчах против "Вильярреала" и "Челси". Я готовлю парней сыграть завтра вечером".



"Все примерно так, как и прежде. Мы продолжаем трудиться. В двух последних матчах у нас неплохо получалось, и я надеюсь, завтра будет так же", — цитирует Кэррика ESPN.