Гвардиола ожидает увидеть лучшую игру Грилиша уже в этом сезоне
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола уверен, что плеймейкер Джек Грилиш начнет демонстрировать свою лучшую игру уже в этом сезоне.
Минувшим летом "Сити" сделал Грилиша самым дорогим приобретением в истории Премьер-Лиги, заплатив "Астон Вилле" 100 миллионов фунтов отступных.
Пока Джек забил лишь два гола за свой новый клуб и не играет с начала ноября из-за травмы. Однако Гвардиола не думает, что 26-летний англичанин выйдет на пик формы только в следующем сезоне.
"Я не думаю так. Иначе он окажется в беде".
"Впереди еще шесть или семь месяцев. Я не думаю, что Джек Грилиш будет показывать свою лучшую игру только в следующем сезоне, я хочу видеть ее в нынешнем сезоне".
"Он идеально начал. Это было легко, потому что он знает многих английских игроков, а остальные парни — милые люди".
"Нет никаких проблем. Он играет хорошо, ему нужно закончить адаптацию, ему нужно время. Если вы проанализируете матчи, то увидите, что он играет не так плохо. С таким мастерством сложно играть плохо".
"Он вернулся с травмой из сборной Англии во время последнего международного перерыва. Надеюсь, он поправится и шаг за шагом наберет свою лучшую форму", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.
01.12.2021 19:00
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