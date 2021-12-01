Гвардиола ожидает увидеть лучшую игру Грилиша уже в этом сезоне

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола уверен, что плеймейкер Джек Грилиш начнет демонстрировать свою лучшую игру уже в этом сезоне.

Минувшим летом "Сити" сделал Грилиша самым дорогим приобретением в истории Премьер-Лиги, заплатив "Астон Вилле" 100 миллионов фунтов отступных.



Пока Джек забил лишь два гола за свой новый клуб и не играет с начала ноября из-за травмы. Однако Гвардиола не думает, что 26-летний англичанин выйдет на пик формы только в следующем сезоне.



"Я не думаю так. Иначе он окажется в беде".



"Впереди еще шесть или семь месяцев. Я не думаю, что Джек Грилиш будет показывать свою лучшую игру только в следующем сезоне, я хочу видеть ее в нынешнем сезоне".



"Он идеально начал. Это было легко, потому что он знает многих английских игроков, а остальные парни — милые люди".



"Нет никаких проблем. Он играет хорошо, ему нужно закончить адаптацию, ему нужно время. Если вы проанализируете матчи, то увидите, что он играет не так плохо. С таким мастерством сложно играть плохо".



"Он вернулся с травмой из сборной Англии во время последнего международного перерыва. Надеюсь, он поправится и шаг за шагом наберет свою лучшую форму", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.