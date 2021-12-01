Матч "Юнайтед" и Янг Бойз" не будет перенесен

Матч Лиги Чемпионов между "Манчестер Юнайтед" и "Янг Бойз" 8 декабря все-таки будет сыгран на "Олд Траффорд".

Напомним, накануне появилась информация, что УЕФА может перенести заключительный для "Юнайтед" матч на групповом этапе Лиги Чемпионов или на нейтральное поле, или на другую дату.



Эти опасения были связаны с ужесточением коронавирусных ограничений в Швейцарии для прибывающих в страну из Великобритании.



Перенос матча на нейтральное поле был бы чреват для "красных дьяволов" потерей нескольких миллионов фунтов, которые они смогут заработать с продажи билетов.



Однако сегодня "Янг Бойз" официально подтвердил, что приедет в Манчестер 8 декабря и — благодаря специальному разрешению своих властей — избежит 10-дневного карантина по возвращении домой.