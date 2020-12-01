Эвра увидел расизм в том, что Менди остался без награды имени Яшина
Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра увидел расизм в том, что голкипер "Челси" Эдуар Менди остался без награды имени Льва Яшина.
Во время церемонии "Золотого мяча" в минувший понедельник награда лучшему голкиперу была вручена Джанлуиджи Доннарумме из ПСЖ.
Минувшим летом Доннарумма помог сборной Италии выиграть Евро-2020. Сенегалец Менди, который вместе с "Челси" выиграл Лигу Чемпионов, остался на втором месте.
По мнению Эвра, судьбу награды решило то, что Эдуар является представителем Черного континента.
"Что касается вратарской награды... А как насчет Эдуара Менди? Хотя, конечно, он выступает на Кубке Африки, где нас считают обезьянами, и никто не уважает этот турнир".
"Это единственный турнир, ради которого тебе приходится оставлять свой клуб в разгар сезона на три недели. Потому что ради Африки никто не идет на уступки".
"Но ситуация изменится. Изменится", — сообщил Эвра в инстаграме.
01.12.2021 17:00
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Последние комментарии:
Никак не отойдет от Сурика, вот же плакса ебучая)
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В одном он все же прав. Можно было бы всё таки подумать о приостановлений чемпионатов во время КАН, все таки не мало представителей с этого континента играют в Европе
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А как насчет Онана, Патрис?
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премию Дарвина этому серуну в бутцы
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Это правда
Но главный акт расизма совершается давно в отношении не Эдуара Менди, а Бенджамина, который содержится за решеткой без всяких на то оснований и по какому-то совершенно левому предлогу. Расизма откровенно много в мире, в том числе и в мире футбола, и с этим обязательно надо бороться, я считаю.
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Чолси команда приматов
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По-ходу, не того мудака укусил Суарес
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самая премия расистская. почему она называется именем белого Человека, не нигера? нужно срочно переименовать в награду имени эдуара менди.
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Да уж... кому нужен этот кубок африки? Что мешает проводить его в конце июля? Нет, надо посередине сезона провести, что бы всем палки в колеса вставить
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Это правда
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