Эвра увидел расизм в том, что Менди остался без награды имени Яшина

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра увидел расизм в том, что голкипер "Челси" Эдуар Менди остался без награды имени Льва Яшина.

Во время церемонии "Золотого мяча" в минувший понедельник награда лучшему голкиперу была вручена Джанлуиджи Доннарумме из ПСЖ.



Минувшим летом Доннарумма помог сборной Италии выиграть Евро-2020. Сенегалец Менди, который вместе с "Челси" выиграл Лигу Чемпионов, остался на втором месте.



По мнению Эвра, судьбу награды решило то, что Эдуар является представителем Черного континента.



"Что касается вратарской награды... А как насчет Эдуара Менди? Хотя, конечно, он выступает на Кубке Африки, где нас считают обезьянами, и никто не уважает этот турнир".



"Это единственный турнир, ради которого тебе приходится оставлять свой клуб в разгар сезона на три недели. Потому что ради Африки никто не идет на уступки".



"Но ситуация изменится. Изменится", — сообщил Эвра в инстаграме.