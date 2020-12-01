Эвра увидел расизм в том, что Менди остался без награды имени Яшина

Эдуар Менди Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра увидел расизм в том, что голкипер "Челси" Эдуар Менди остался без награды имени Льва Яшина.

Во время церемонии "Золотого мяча" в минувший понедельник награда лучшему голкиперу была вручена Джанлуиджи Доннарумме из ПСЖ.

Минувшим летом Доннарумма помог сборной Италии выиграть Евро-2020. Сенегалец Менди, который вместе с "Челси" выиграл Лигу Чемпионов, остался на втором месте.

По мнению Эвра, судьбу награды решило то, что Эдуар является представителем Черного континента.

"Что касается вратарской награды... А как насчет Эдуара Менди? Хотя, конечно, он выступает на Кубке Африки, где нас считают обезьянами, и никто не уважает этот турнир".

"Это единственный турнир, ради которого тебе приходится оставлять свой клуб в разгар сезона на три недели. Потому что ради Африки никто не идет на уступки".

"Но ситуация изменится. Изменится", — сообщил Эвра в инстаграме.


Метки Менди, награды, расизм, Челси, Эвра

Автор mihajlo   

Дата 01.12.2021 17:00

Количество просмотров Просмотров: 1337

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  1. kos9k 01.12.2021 17:59 # kos9k
    Никак не отойдет от Сурика, вот же плакса ебучая)

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  2. tigerpool 01.12.2021 17:43 # tigerpool
    В одном он все же прав. Можно было бы всё таки подумать о приостановлений чемпионатов во время КАН, все таки не мало представителей с этого континента играют в Европе

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  3. pardew 01.12.2021 17:43 # pardew
    А как насчет Онана, Патрис?

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  4. frisby 01.12.2021 17:22 # frisby
    премию Дарвина этому серуну в бутцы

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  5. true-manc 01.12.2021 17:12 # true-manc
    Это правда

    Но главный акт расизма совершается давно в отношении не Эдуара Менди, а Бенджамина, который содержится за решеткой без всяких на то оснований и по какому-то совершенно левому предлогу. Расизма откровенно много в мире, в том числе и в мире футбола, и с этим обязательно надо бороться, я считаю.

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  6. hunter022 01.12.2021 17:12 # hunter022
    Чолси команда приматов

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  7. gary47 01.12.2021 17:11 # gary47
    По-ходу, не того мудака укусил Суарес

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  8. hammersmith 01.12.2021 17:04 # hammersmith
    самая премия расистская. почему она называется именем белого Человека, не нигера? нужно срочно переименовать в награду имени эдуара менди.

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  9. bes-ter 01.12.2021 17:02 # bes-ter
    Да уж... кому нужен этот кубок африки? Что мешает проводить его в конце июля? Нет, надо посередине сезона провести, что бы всем палки в колеса вставить

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  10. jirrort 01.12.2021 17:02 # jirrort
    Это правда

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