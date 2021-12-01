Тухель отрицает, что клуб навязал ему Сауля

Главный тренер "Челси" Томас Тухель опроверг слухи о том, что полузащитник Сауль Ньигес был навязан ему клубом.

Арендованный у "Атлетико" Сауль сыграл только две минуты в Премьер-Лиге после того, как провалил свой дебютный тайм против "Астон Виллы" в сентябре.



Недавно в прессе появилось объяснение столь прохладному отношению Тухеля к Ньигесу. Утверждалось, что Томас изначально не был заинтересован в аренде 26-летнего испанца.



Однако Тухель уверяет, что на самом деле это было совместное решение, а Саулю просто нужно время на адаптацию.



"Сауль — покупка клуба? Нет, мы так не поступаем. Пока что у нас не было покупок клуба или покупок тренера. Мы совершаем приобретения, когда принимаем совместное решение и когда считаем, что этот игрок усилит наш состав, и в его случае было именно так".



"Думаю, каждому игроку требуется свое время на адаптацию, и Саулю оно тоже требуется. Ему приходится конкурировать со множеством классных игроков в полузащите".



"Нам нужно понимать его чуть лучше — не в плане языка, но в плане его сильных качеств, деталей и того, что он может дать команде и в чем может быть его уникальная способность, а это непросто".



"Кажется, это первый раз, когда он играет за отличный от "Атлетико" клуб, где он был своим воспитанником. Мы должны понимать, что здесь стиль игры так сильно отличается от Испании".



"В данный момент у нас есть травмы в полузащите, даже Жоржи под вопросом, и это момент, чтобы он бы готов. Я давно чувствую, что он готов и хочет показать, на что способен", — цитирует Тухеля Daily Mail.