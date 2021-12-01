Нкетиа отказался от нового контракта с "Арсеналом"

Эдди Нкетиа Нападающий "Арсенала" Эдди Нкетиа отклонил свежее предложение своего клуба о новом контракте.

Действующий контракт Нкетиа истекает уже в конце этого сезона. На "Эмирейтс" не хотят терять своего воспитанника, находящегося в системе клуба с 2015 года.

Однако в этом сезоне Эдди провел только два матча за "Арсенал", причем оба — в Кубке Лиги. Из-за желания играть регулярно 22-летний англичанин и не соглашается на новую сделку, сообщает Sky Sports.

Согласно слухам, Нкетиа может уйти от "канониров" уже в январе. Среди заинтересованных в Эдди клубов значатся "Кристал Пэлас" и менхенгладбахская "Боруссия".


Метки Арсенал, контракты, Нкетиа

Автор mihajlo   

Дата 01.12.2021 15:00

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  1. frisby 01.12.2021 15:13 # frisby
    потом в муму вернётся из Боруссии за 100млн. )))) дорожка протоптана

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  2. ivan-tns 01.12.2021 15:02 # ivan-tns
    Отпустить этого представителя blm. Пусть Виейра в КП его заставляет отжиматься....

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