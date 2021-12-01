Три клуба Премьер-Лиги хотят Адейеми

Уже три клуба Премьер-Лиги претендуют на нападающего "Ред Булл" Карима Адейеми.

Адейеми выдающимся образом проводит этот сезон, забив 15 голов и отдав три результативные передачи в 25 матчах во всех соревнованиях.



Еще в прошлом месяце сообщалось об интересе к Кариму со стороны "Ливерпуля". Однако сейчас Daily Mirror утверждает, что "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" тоже включились в борьбу за 19-летнего немца.



Среди прочих претендентов на Адейеми называются дортмундская "Боруссия", "Бавария" и "Барселона". "Ред Булл" будет чрезвычайно сложно удержать Карима, который может покинуть Зальцбург уже в следующем месяце.