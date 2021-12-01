Три клуба Премьер-Лиги хотят Адейеми
Уже три клуба Премьер-Лиги претендуют на нападающего "Ред Булл" Карима Адейеми.
Адейеми выдающимся образом проводит этот сезон, забив 15 голов и отдав три результативные передачи в 25 матчах во всех соревнованиях.
Еще в прошлом месяце сообщалось об интересе к Кариму со стороны "Ливерпуля". Однако сейчас Daily Mirror утверждает, что "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" тоже включились в борьбу за 19-летнего немца.
Среди прочих претендентов на Адейеми называются дортмундская "Боруссия", "Бавария" и "Барселона". "Ред Булл" будет чрезвычайно сложно удержать Карима, который может покинуть Зальцбург уже в следующем месяце.
01.12.2021 14:00
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Последние комментарии:
Дэн, сколько уже хотят чтобы ты быстрее продал свою разливайку?
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Это условный Санчо по нарезкам. МЮ недавно купил точно такого же за 40 лямов, и не видно его нигде. Даже в запас не попадает.
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Он, наверное, не в курсе что немец.
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