Три клуба Премьер-Лиги хотят Адейеми

Карим Адейеми Уже три клуба Премьер-Лиги претендуют на нападающего "Ред Булл" Карима Адейеми.

Адейеми выдающимся образом проводит этот сезон, забив 15 голов и отдав три результативные передачи в 25 матчах во всех соревнованиях.

Еще в прошлом месяце сообщалось об интересе к Кариму со стороны "Ливерпуля". Однако сейчас Daily Mirror утверждает, что "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" тоже включились в борьбу за 19-летнего немца.

Среди прочих претендентов на Адейеми называются дортмундская "Боруссия", "Бавария" и "Барселона". "Ред Булл" будет чрезвычайно сложно удержать Карима, который может покинуть Зальцбург уже в следующем месяце.


Метки Адейеми, Арсенал, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Ред Булл

Автор mihajlo   

Дата 01.12.2021 14:00

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Последние комментарии:




  1. whitecolor 01.12.2021 14:58 # whitecolor
    Дэн, сколько уже хотят чтобы ты быстрее продал свою разливайку?

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  2. mancunia-planet 01.12.2021 14:37 # mancunia-planet
    Это условный Санчо по нарезкам. МЮ недавно купил точно такого же за 40 лямов, и не видно его нигде. Даже в запас не попадает.

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  3. mancunia-planet 01.12.2021 14:11 # mancunia-planet
    Он, наверное, не в курсе что немец.

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