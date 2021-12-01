Тухель призвал Кристенсена заключить новый контракт

Главный тренер "Челси" Томас Тухель призвал защитника Андреаса Кристенсена заключить новый контракт с клубом.

Как известно, действующий контракт Кристенсена истекает в конце этого сезона. Тухель ожидал, что Андреас еще несколько недель назад заключит новую сделку, но 25-летний датчанин продолжает оттягивать этот момент.



Тухель затрудняется объяснить задержку, призывая Кристенсена, который три последних матча провел на скамейке запасных, поспешить.



"У меня нет хороших новостей. Несколько недель назад у меня было ощущение, что Андреас хочет того же, чего хочу я и чего хочет клуб: остаться".



"Поэтому, на мой взгляд, в этой ситуации ноль проблем, потому что каждый хочет одного и того же".



"Однако мы уже давно ждем подтверждения. Для Андреаса настало время действовать, как он это делает на футбольном поле".



"Сейчас ему нужно действовать за пределами поля, делами подкрепив свои слова о том, что он любит "Челси", хочет остаться и играть важную роль".



"Думаю, он идеально нам подходит, и он еще не реализовал весь свой потенциал здесь. Он все еще может вырасти и стать очень большим игроком".



"Но, как я и сказал, это зависит от него. Мы хотим заключить новый контракт и надеемся, что это случится", — цитирует Тухеля Daily Mirror.