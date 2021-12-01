Грилиш признался, что был близок к переходу в МЮ

Джек Грилиш Плеймейкер "Манчестер Сити" Джек Грилиш признался, что летом 2020 едва не перешел в "Манчестер Юнайтед".

Минувшим летом "Сити" приобрел Грилиша у "Астон Виллы" за 100 миллионов фунтов, однако Джек мог перебраться в Манчестер еще за год до этого, когда им интересовался "Юнайтед".

"Красные дьяволы" оказались недостаточно настойчивы, и в итоге Грилиш остался и заключил новый контракт с родным клубом.

"Я был по-настоящему близок, но в конце концов ничего не случилось".

"Мы сыграли предсезонный матч против "Юнайтед" в субботу, и я не должен был играть кубковый матч против "Бертона".

"Но после матча против "Юнайтед" я сказал (исполнительному директору "Виллы") Кристиану Парслоу и своему агенту: "Если я не ухожу, то подпишу новый контракт".

"Во вторник утром я вышел на прогулку с собакой, подписал контракт и позже днем сыграл матч. Мы согласились, что наличие пункта о выкупе выгодно всем — если он будет активирован, значит я провел невероятный сезон, а "Вилла" получила 100 миллионов фунтов", — сообщил Грилиш The Telegraph.


Метки Астон Вила, Грилиш, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 01.12.2021 12:00

Количество просмотров Просмотров: 702

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Последние комментарии:




  1. toha-bludsikir 01.12.2021 13:10 # toha-bludsikir
    Пускай играет хотяб на 50 лямов.

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  2. tursa 01.12.2021 12:37 # tursa
    Хоть с этим мю пронесло

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  3. beautiful-lie 01.12.2021 12:25 # beautiful-lie
    Типичная мягкотелая шалава

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  4. mancityman 01.12.2021 12:11 # mancityman
    КОРОЛЬ!!!

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  5. true-manc 01.12.2021 12:02 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

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