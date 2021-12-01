Грилиш признался, что был близок к переходу в МЮ

Плеймейкер "Манчестер Сити" Джек Грилиш признался, что летом 2020 едва не перешел в "Манчестер Юнайтед".

Минувшим летом "Сити" приобрел Грилиша у "Астон Виллы" за 100 миллионов фунтов, однако Джек мог перебраться в Манчестер еще за год до этого, когда им интересовался "Юнайтед".



"Красные дьяволы" оказались недостаточно настойчивы, и в итоге Грилиш остался и заключил новый контракт с родным клубом.



"Я был по-настоящему близок, но в конце концов ничего не случилось".



"Мы сыграли предсезонный матч против "Юнайтед" в субботу, и я не должен был играть кубковый матч против "Бертона".



"Но после матча против "Юнайтед" я сказал (исполнительному директору "Виллы") Кристиану Парслоу и своему агенту: "Если я не ухожу, то подпишу новый контракт".



"Во вторник утром я вышел на прогулку с собакой, подписал контракт и позже днем сыграл матч. Мы согласились, что наличие пункта о выкупе выгодно всем — если он будет активирован, значит я провел невероятный сезон, а "Вилла" получила 100 миллионов фунтов", — сообщил Грилиш The Telegraph.