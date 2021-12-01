Гвардиола доволен, как "Сити" справляется с отсутствием бомбардира

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что его команда справляется "исключительным образом" с отсутствием ярко выраженного бомбардира в составе.

В данный момент "Сити" опережает "Ливерпуль", который является самой результативной командой этого сезона Премьер-Лиги с 39 голами. При этом "горожане" отличились только 27 раз.



Гвардиола признает, что не обладает голеадором вроде Мохамеда Салаха или Садио Мане. Хосеп считает, что "Сити" нет иного выбора, кроме как распределить голы между всеми игроками команды.



"Если мы не будем делать этого, мы не попадем в Лигу Чемпионов. Мы не боремся за звание лучшего бомбардира. Посмотрите, сколько забили Салах, Мане. Нас нет среди семи, восьми или девяти лучших бомбардиров лиги".



"Если мы не будем атаковать как команда, нам несдобровать. Пока что мы справляемся исключительным образом. Мы выступаем исключительным образом в лиге".



"Впереди тяжелейший месяц сезона, но у нас хорошая команда", — приводит слова Гвардиолы Liverpool Echo.