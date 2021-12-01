Сунесс: "Рангник — не тот, кто нужен МЮ прямо сейчас"

Легенда "Ливерпуля" Грэм Сунесс заявил, что Ральф Рангник — не тот тренер, который нужен "Манчестер Юнайтед" прямо сейчас.

Изучая резюме Рангника, Сунесс лишь видит клубы средней руки и сомневается, что без опыта работы в Премьер-Лиге Ральф сразу сможет проявить себя в гранде. Грэм считает, что "Юнайтед" тренер, дающий немедленный результат.



"Это уже третий временный тренер с момента ухода Ферги. Я не понимаю этого".



"У Рангника не такое резюме, которое бы вызывало восхищение. Не сказать, что он был суперуспешен. Кажется, он выиграл только один трофей".



"Он мог бы проявить свой талант, создать и улучшить структуру клуба за период от пяти до 10 лет".



"Но это не то, что нужно "Манчестер Юнайтед" прямо сейчас. "Манчестер Юнайтед" нужен тот, кто даст немедленный результат".



"Нет никаких сомнений, что они обладают достойным подбором игроков. Оле (Гуннару Сульшеру) не удалось заставить этих игроков играть в свой лучший футбол. Прямо сейчас "Манчестер Юнайтед" обладает группой игроков, которые играют ниже своего уровня".



"Сможет ли этот новый парень, который никогда не работал в Премьер-Лиге, исправить это? Я не думаю".



"Я совершенно не понимаю этого назначения. Если ты мыслишь с горизонтом в 5-10 лет и рассчитываешь, что он создаст структуру, то ладно. Однако он будет тренировать шесть месяцев, а затем займет роль консультанта, где не придется напрягаться. Это будет милое местечко для пенсии. Славная работа в 63 года".



"Я просто не понимаю этого назначения", — сообщил Сунесс talkSPORT.