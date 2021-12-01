Клопп уверен, что Ван Дейк совладает с эмоциями на "Гудисон Парк"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп уверен, что защитник Виргил Ван Дейк совладает с эмоциями во время выезда к "Эвертону".
В среду Ван Дейк выйдет на поле "Гудисон Парк", где в октябре прошлого года он получил тяжелейшую травму колена, из-за которой пропустил остаток сезона и Евро-2020.
Однако Клопп не переживает за своего вице-капитана, пострадавшего от голкипера "ирисок" Джордана Пикфорда. Юрген уверен, что 30-летний голландец выдержит это давление.
"Все мы люди, и нечто подобное, конечно, сложно забыть или игнорировать, но такого рода ситуации могут случаться в футболе".
"Этого не должно быть в футболе, и это не случается часто — я не могу вспомнить, чтобы подобное случилось с тех пор".
"Когда игрок получает травму таким образом, это большое невезение. Рефери должен был поступить иначе в той ситуации, но теперь это неважно".
"Однако Виргил очень опытен и знает, как с подобным совладать — он делал это постоянно с момента возвращения в строй, чтобы окончательно выбросить из головы страхи и полностью освободиться".
"Поэтому да, ему может быть непросто, потому что это то самое место, но в остальном это просто очередной матч", — цитирует Клоппа Evening Standard.
01.12.2021 08:00
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Да расплачется сто процентов
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КНЯЗИ!!!
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