Клопп уверен, что Ван Дейк совладает с эмоциями на "Гудисон Парк"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп уверен, что защитник Виргил Ван Дейк совладает с эмоциями во время выезда к "Эвертону".

В среду Ван Дейк выйдет на поле "Гудисон Парк", где в октябре прошлого года он получил тяжелейшую травму колена, из-за которой пропустил остаток сезона и Евро-2020.



Однако Клопп не переживает за своего вице-капитана, пострадавшего от голкипера "ирисок" Джордана Пикфорда. Юрген уверен, что 30-летний голландец выдержит это давление.



"Все мы люди, и нечто подобное, конечно, сложно забыть или игнорировать, но такого рода ситуации могут случаться в футболе".



"Этого не должно быть в футболе, и это не случается часто — я не могу вспомнить, чтобы подобное случилось с тех пор".



"Когда игрок получает травму таким образом, это большое невезение. Рефери должен был поступить иначе в той ситуации, но теперь это неважно".



"Однако Виргил очень опытен и знает, как с подобным совладать — он делал это постоянно с момента возвращения в строй, чтобы окончательно выбросить из головы страхи и полностью освободиться".



"Поэтому да, ему может быть непросто, потому что это то самое место, но в остальном это просто очередной матч", — цитирует Клоппа Evening Standard.