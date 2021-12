Защитник "Арсенала" Габриэль дал отпор грабителям, которые пытались забрать его ценные вещи и автомобиль.

Возвращаясь домой в Барнет с другом из ночного клуба, Габриэль даже не подозревал, что у него не хвосте находятся трое преступников.



Когда Габриэль запарковал свой Mercedes стоимостью 45,000 фунтов в гараже, двое грабителей в масках, оставив третьего сообщника снаружи, потребовали у 23-летнего бразильца ключи от машины, мобильный телефон и часы.



Один из грабителей угрожал Габриэлю серебряной битой, однако футболист не растерялся, ударил оппонента в лицо и повалил на землю.



Грабители не ожидали такого отпора, поэтому поспешили ретироваться. С одного из них слетела шапка, по следам ДНК с которой полиции удалось произвести арест.



Как сообщает Daily Mail, данный инцидент случился еще в августе, а сейчас грабитель, которым оказался 26-летний наркодилер Абдерахам Музе из столичного района Тоттенем, был приговорен к пяти годам тюрьмы.



Своих двух сообщников Музе, который прежде уже имел проблемы с законом, так и не сдал.





O brasileiro Gabriel Magalhães, zagueiro do Arsenal, lutou com um ladrão, que estava armado com um taco de beisebol, que tentava roubar sua Mercedes de £ 45 mil em sua garagem.



