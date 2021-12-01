Габриэль дал отпор грабителям

Габриэль Защитник "Арсенала" Габриэль дал отпор грабителям, которые пытались забрать его ценные вещи и автомобиль.

Возвращаясь домой в Барнет с другом из ночного клуба, Габриэль даже не подозревал, что у него не хвосте находятся трое преступников.

Когда Габриэль запарковал свой Mercedes стоимостью 45,000 фунтов в гараже, двое грабителей в масках, оставив третьего сообщника снаружи, потребовали у 23-летнего бразильца ключи от машины, мобильный телефон и часы.

Один из грабителей угрожал Габриэлю серебряной битой, однако футболист не растерялся, ударил оппонента в лицо и повалил на землю.

Грабители не ожидали такого отпора, поэтому поспешили ретироваться. С одного из них слетела шапка, по следам ДНК с которой полиции удалось произвести арест.

Как сообщает Daily Mail, данный инцидент случился еще в августе, а сейчас грабитель, которым оказался 26-летний наркодилер Абдерахам Музе из столичного района Тоттенем, был приговорен к пяти годам тюрьмы.

Своих двух сообщников Музе, который прежде уже имел проблемы с законом, так и не сдал.


Метки Арсенал, видео, Габриэль, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 01.12.2021 07:00

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  1. ray-black 01.12.2021 07:33 # ray-black
    Мде. Двое других были Леви и Конте. План по пополнению клубной казны провалился. Но ничего. Мы придумаем новый.

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  2. b84 01.12.2021 07:05 # b84
    Своих двух сообщников Музе, который прежде уже имел проблемы с законом, так и не сдал. )))) у нас бы швабру в жопу засунули )))

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  3. b84 01.12.2021 07:04 # b84
    26-летний наркодилер Абдерахам Музе... ясно-понятно

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